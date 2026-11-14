‏”صن إكسبريس” التركية الألمانية تبدأ تسيير رحلات مباشرة بين دمشق وأنطاليا وأزمير‏

دمشق-سانا
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري، اليوم السبت، أن شركة “صن إكسبريس” التركية الألمانية بدأت تشغيل رحلاتها الجوية المنتظمة والمباشرة بين دمشق وكلٍّ من مدينتي أنطاليا وأزمير في تركيا.
وأوضحت الهيئة، عبر قناتها على التلغرام، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الربط الجوي بين سوريا وتركيا، وتوسيع خيارات السفر أمام المسافرين، ما يسهم في تنويع الوجهات الجوية وتوسيع شبكة الرحلات من وإلى مطار دمشق الدولي.
وكان مطار دمشق الدولي استقبل في العاشر من الشهر الجاري أول رحلة مباشرة للخطوط الجوية السورية قادمة من العاصمة الألمانية برلين.
ووصلت إلى مطار حلب الدولي في الأول من شهر آب الماضي، أولى رحلات شركة ”صن إكسبريس” للطيران المملوكة بالشراكة بين الخطوط الجوية التركية و”لوفتهانزا” الألمانية، قادمة من مدينة أنطاليا، إيذاناً ببدء تشغيل الرحلات الجوية المنتظمة بين المدينتين.