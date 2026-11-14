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‏”صن إكسبريس” التركية الألمانية تبدأ تسيير رحلات مباشرة بين دمشق وأنطاليا وأزمير‏

thumbs b c 693c63677035e584c1131017a63aba21 ‏"صن إكسبريس" التركية الألمانية تبدأ تسيير رحلات مباشرة بين دمشق وأنطاليا وأزمير‏
طائرة ركاب تابعة لشركة الطيران التركية الألمانية "صن إكسبريس" -الأناضول

دمشق-سانا ‏

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري، اليوم السبت، أن شركة “صن إكسبريس” التركية الألمانية بدأت تشغيل ‏رحلاتها الجوية المنتظمة والمباشرة بين دمشق وكلٍّ من مدينتي أنطاليا وأزمير في تركيا.‏

وأوضحت الهيئة، عبر قناتها على التلغرام، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الربط الجوي بين سوريا وتركيا، وتوسيع خيارات ‏السفر أمام المسافرين، ما يسهم في تنويع الوجهات الجوية وتوسيع شبكة الرحلات من وإلى مطار دمشق الدولي.‏

وكان مطار دمشق الدولي استقبل في العاشر من الشهر الجاري أول رحلة مباشرة للخطوط الجوية السورية قادمة من العاصمة الألمانية ‏برلين.‏

ووصلت إلى مطار حلب الدولي في الأول من شهر آب الماضي، أولى رحلات شركة ‌‏”صن إكسبريس” للطيران المملوكة بالشراكة ‏بين الخطوط الجوية التركية و”لوفتهانزا” الألمانية، قادمة من مدينة أنطاليا، إيذاناً ببدء ‏تشغيل الرحلات الجوية المنتظمة بين المدينتين‎.‎

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