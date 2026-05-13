محافظة دمشق: استقبال طلبات تراخيص ذبح الأضاحي حتى الـ 25 من أيار الجاري

دمشق-سانا

أعلنت محافظة دمشق بدء استقبال طلبات منح الرخص المؤقتة للقصابين وأصحاب محلات بيع اللحوم الراغبين بممارسة ذبح الأضاحي خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار تنظيم عمليات الذبح وفق الشروط الصحية المعتمدة والحفاظ على النظافة العامة في المدينة.

وبيّنت المحافظة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن استقبال الطلبات سيستمر حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري في مبنى مديرية الشؤون الصحية بمنطقة كفرسوسة، حيث تُمنح الرخصة المؤقتة للقصابين المرخصين في مدينة دمشق، بعد تقديم تعهد خطي بالالتزام بالشروط الصحية والتعليمات الخاصة بالنظافة العامة، وآلية الذبح المعتمدة خلال فترة العيد.

وذكرت أن الحصول على الرخصة يستوجب تسديد بدل خدمة لصالح المحافظة بقيمة خمسة آلاف ليرة سورية جديدة، إضافة إلى تقديم الأوراق المطلوبة، والتي تشمل الترخيص الإداري، دفتر التفتيش الصحي، براءة ذمة من الجمعية الحرفية للحّامين، والشهادة الحرفية.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي نظراً لقرب حلول عيد الأضحى المبارك، وما يرافقه من زيادة في عمليات ذبح الأضاحي، بهدف تنظيم العملية وضمان الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية المعتمدة.

كما حذرت المحافظة من مخالفة التعليمات الناظمة، مؤكدة أنه ستفرض غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ليرة سورية جديدة بحق المخالفين الذين يقومون بالذبح دون الحصول على رخصة، أو في حال عدم التقيد بالشروط الصحية والتعليمات المحددة.