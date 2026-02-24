توزيع مساعدات إنسانية لنحو 800 عائلة من الوافدين في عدة قرى بريف السويداء

السويداء-سانا

وزعت منظمة “أطباء بلا حدود”، بالتنسيق مع محافظة السويداء، مساعدات إنسانية لنحو 800 عائلة من الوافدين وذلك في قرى صما وصلخد وشهبا وقنوات بريف السويداء، تضمنت سللاً صحية ونظافة شخصية وأغطية.

وأوضح محمد عودة من منظمة أطباء بلا حدود نائب مدير مشروع السويداء في تصريح لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، أن المنظمة تعمل منذ أسبوع في قرى صما وصلخد وشهبا وقنوات بريف السويداء لتقديم المساعدات للأهالي، مبيناً أن المنظمة تستمر في دعمها الطبي لمشافي السويداء وصلخد وشهبا من خلال مستلزمات طبية ولوجستية.

وأشار عودة الى أن المنظمة تستمر أيضاً في تقديم الدعم لمركزي عرمان الصحي والسويداء الثاني، إضافة إلى خدمة العيادة المتنقلة في جبيب والدارة وخربا والأصلحة وباقي قرى وبلدات الريف الغربي.

من جهته لفت المواطن علي الرمح أحد الوافدين في قرية صما في تصريح مماثل، الى أهمية الدعم الذي تقدمه المنظمة لجهة توزيع المساعدات الإنسانية للوافدين.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الاستجابة الإنسانية الهادفة إلى تخفيف معاناة الوافدين ريثما يتسنى لهم العودة الكريمة إلى منازلهم، الأمر الذي يستدعي استمرار التنسيق بين محافظة السويداء والمنظمات الإنسانية لتلبية الاحتياجات والخدمات الضرورية للأسر المتضررة.