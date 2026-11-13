مركز أمن المعلومات يحذر من ثغرات حرجة في ‏React‏ وNext.js‏ وWordPress

دمشق-سانا
حذر مركز أمن المعلومات في الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات من ثغرات أمنية حرجة في إصدارات متأثرة من تقنيات React وNext.js وإضافات WordPress، قد تتيح للمهاجمين تنفيذ أوامر عن بُعد أو السيطرة على حسابات الإدارة، بما يعرّض الخوادم والبيانات للخطر.
ونقلت الهيئة عبر صفتحها على فيسبوك عن المركز قوله: إن الثغرات تشمل الثغرة (CVE-2026-126187) في مكونات خادم React، إضافة إلى ثغرات في إضافات WordPress، هي STAGGS (CVE-2026-78287)، وBasel Post Types (CVE-2026-89324)، وPrintcart (CVE-2026-19803).
وبيّن أن مستوى التأثر يختلف بحسب الإصدار المستخدم وإعدادات التشغيل، لافتاً إلى أن ثغرة Basel تتيح تجاوز آليات المصادقة، فيما تسمح ثغرة Printcart برفع ملفات خبيثة إلى الخادم.
ودعا المركز مديري المواقع ومسؤولي الأنظمة إلى التحقق من الإصدارات المستخدمة، وتثبيت التحديثات الأمنية المصححة فور توفرها من المصادر الرسمية، للحد من مخاطر استغلال هذه الثغرات.
وكان المركز حذر أمس الخميس، من ثغرة أمنية حرجة في خادم Apache HTTP، تتيح للمهاجمين تنفيذ أوامر عن بُعد دون الحاجة إلى المصادقة، ما قد يعرّض بيانات الخوادم والخدمات المستضافة عليها للخطر.
وتُعد الثغرات الأمنية في البرمجيات والتطبيقات من أبرز التحديات التي تواجه أمن المعلومات، إذ قد يستغلها المهاجمون للوصول غير المصرح به إلى الأنظمة والبيانات، أو تنفيذ تعليمات برمجية ضارة، أو تعطيل الخدمات الإلكترونية، ويشكل تحديث البرمجيات وسد الثغرات المكتشفة، إلى جانب مراجعة إعدادات التشغيل وتعزيز إجراءات الحماية، من التدابير الأساسية للحد من الهجمات الإلكترونية وحماية البنية الرقمية.