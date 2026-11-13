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مركز أمن المعلومات يحذر من ثغرات حرجة في ‏React‏ وNext.js‏ وWordPress

FB IMG 1786992388712 2 مركز أمن المعلومات يحذر من ثغرات حرجة في ‏React‏ وNext.js‏ وWordPress
شعار الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات

دمشق-سانا‏

حذر مركز أمن المعلومات في الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات من ثغرات ‏أمنية حرجة في إصدارات متأثرة من تقنيات ‏React‏ وNext.js‏ وإضافات ‏WordPress، قد تتيح للمهاجمين تنفيذ أوامر عن بُعد أو السيطرة على حسابات ‏الإدارة، بما يعرّض الخوادم والبيانات للخطر.‏

ونقلت الهيئة عبر صفتحها على فيسبوك عن المركز قوله: إن الثغرات تشمل الثغرة ‌‏(‏CVE-2026-126187‌‏) في مكونات خادم ‏React، إضافة إلى ثغرات في ‏إضافات ‏WordPress، هي ‏STAGGS (CVE-2026-78287)‎، وBasel ‎Post Types (CVE-2026-89324)‎، وPrintcart (CVE-2026-19803)‌‌‏.‏

وبيّن أن مستوى التأثر يختلف بحسب الإصدار المستخدم وإعدادات التشغيل، لافتاً إلى ‏أن ثغرة ‏Basel‏ تتيح تجاوز آليات المصادقة، فيما تسمح ثغرة ‏Printcart‏ برفع ملفات ‏خبيثة إلى الخادم.‏

ودعا المركز مديري المواقع ومسؤولي الأنظمة إلى التحقق من الإصدارات المستخدمة، ‏وتثبيت التحديثات الأمنية المصححة فور توفرها من المصادر الرسمية، للحد من ‏مخاطر استغلال هذه الثغرات.‏

وكان المركز حذر أمس الخميس، من ثغرة أمنية حرجة في خادم ‏Apache HTTP، ‏تتيح للمهاجمين تنفيذ أوامر عن بُعد دون الحاجة إلى المصادقة، ما قد يعرّض بيانات ‏الخوادم والخدمات المستضافة عليها للخطر.‏

وتُعد الثغرات الأمنية في البرمجيات والتطبيقات من أبرز التحديات التي تواجه أمن ‏المعلومات، إذ قد يستغلها المهاجمون للوصول غير المصرح به إلى الأنظمة ‏والبيانات، أو تنفيذ تعليمات برمجية ضارة، أو تعطيل الخدمات الإلكترونية، ويشكل ‏تحديث البرمجيات وسد الثغرات المكتشفة، إلى جانب مراجعة إعدادات التشغيل وتعزيز ‏إجراءات الحماية، من التدابير الأساسية للحد من الهجمات الإلكترونية وحماية البنية ‏الرقمية.‏

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