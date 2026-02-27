الجمعية السورية للأنشطة الجبلية تنظم مسيراً استكشافياً إلى قمة تشالما في كسب

اللاذقية-سانا

نظّمت الجمعية السورية للأنشطة الجبلية، اليوم الجمعة، مسيراً جبلياً استكشافياً إلى قمة «تشالما» في بلدة كسب بريف اللاذقية الشمالي، بمشاركة نحو 25 شخصاً من مختلف المحافظات.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية، إبراهيم سعود، في تصريح لـ«سانا»، أن المسير يهدف إلى التعريف بالمقومات الطبيعية والسياحية للمنطقة، وتشجيع ثقافة المشي الجبلي وأنماط الحياة الصحية.

وبيّن سعود أن المسار يمتد لمسافة تقارب كيلومترين ضمن سلسلة جبال «حيمولي»، المعروفة شعبياً بجبال تشالما، والتي ترتفع نحو 950 متراً عن سطح البحر، ما يتيح للمشاركين فرصة استكشاف طبيعة المنطقة والاستمتاع بإطلالاتها المميزة.

وأشار إلى أن هذه الفعاليات تسهم في تنشيط السياحة البيئية والجبلية، وتعريف المشاركين بقواعد السلامة أثناء المشي في الطبيعة وسبل الحفاظ عليها، ولا سيما عدم رمي النفايات والالتزام بشروط إشعال النار، إضافة إلى تعزيز اللياقة البدنية وترسيخ ممارسة الرياضة كأسلوب حياة.

من جانبه، لفت نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، سموءل الجردي، إلى أن قمة «تشالما» تتميز بإطلالات بانورامية على البحر وجبل الأقرع، فضلاً عن تنوع مساراتها، ما يجعلها وجهة مناسبة لمحبي رياضة المشي الجبلي وعشاق الطبيعة.

بدورها، أعربت المشاركة كارين عبود عن إعجابها بطبيعة كسب على مدار الفصول، مشيرة إلى أن مناخها المعتدل يجعلها مقصداً مفضلاً صيفاً وشتاءً، حيث تنخفض درجات الحرارة فيها صيفاً مقارنة بمدينة اللاذقية.

وتقع بلدة كسب على بعد نحو 65 كيلومتراً شمال مدينة اللاذقية قرب الحدود التركية، وتُعد من أبرز الوجهات السياحية في المحافظة، لما تتمتع به من طبيعة جبلية خضراء وغابات كثيفة وإطلالات مباشرة على البحر، إلى جانب تنوع مساراتها الجبلية وينابيعها الطبيعية، ما يجعلها بيئة مثالية لتنظيم الأنشطة الرياضية والسياحية وتعزيز السياحة الداخلية والوعي البيئي.

