إدارة الأولويات في العمل.. خطوة عملية لرفع كفاءة الأداء وتسهيل الخدمات

حمص-سانا

تكتسب إدارة الأولويات أهمية بالغة في تحسين الأداء الوظيفي والحد من ضغوط العمل، إذ لا يرتبط الإنجاز بعدد ساعات ‏الدوام بقدر القدرة على تنظيم الوقت وتحديد المهام الأكثر أهمية وإلحاحاً، وهو ما تتضاعف حاجته في المؤسسات الخدمية ‏بمختلف القطاعات، ومنها قطاع التعليم الذي تستلزم خدماته تحضيراً مسبقاً كتسجيل الطلاب وتنظيم والامتحانات، وبهدف ‏التعريف بهذه المفاهيم نظمت كلية الاقتصاد بجامعة حمص دورة تدريبية تناولت آليات التخطيط وتوزيع المسؤوليات لتقليل ‏الأخطاء وتسهيل الإجراءات.‏

تخطيط مسبق وتمييز بين العاجل والاستراتيجي

أوضح عميد كلية الاقتصاد بجامعة حمص الدكتور محمد خالد الجاسم، في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء، أن تنظيم العمل ‏يبدأ بالتمييز بين المهام ذات الطابع الاستراتيجي التي تحتاج إلى تخطيط مسبق، والأعمال اليومية الطارئة التي تتطلب ‏استجابة مباشرة.‏

وبيّن الجاسم أن تسجيل الطلاب وتنظيم الامتحانات يستدعيان وضع خطط مسبقة تتضمن تحديد أعداد المراجعين المتوقع ‏استقبالهم يومياً وتوزيع المهام بين العاملين، بما يضمن سير الإجراءات بسهولة ويسر، ولا سيما في فترات الذروة وضغط ‏العمل.‏

توزيع للمهام وتنظيم للمواعيد النهائية

وأشار الجاسم إلى أن الدورة تستمر حتى يوم غد وتستهدف الموظفين عموماً، مع التركيز على العاملين في شؤون ‏الطلاب والامتحانات في التعليم العام والمفتوح، حيث تتضمن تدريبهم على إعداد جداول لتوزيع المهام اليومية، وتحديد ما ‏هو مهم وعاجل وما يمكن تأجيله، إضافة إلى تنظيم ساعات العمل والتعامل مع تراكم المسؤوليات والمواعيد النهائية.‏

استقرار نفسي وجودة في الأداء

ولا تقتصر أهمية تنظيم الوقت على زيادة حجم الإنجاز فحسب، بل تمتد لتشمل الحد من الضغوط النفسية والمهنية التي ‏يواجهها الموظف، إذ يرى عميد الكلية أن وضوح المهام والقدرة على تحقيق الأهداف اليومية ينعكسان إيجاباً على الاستقرار ‏النفسي والسلوكي للعاملين، ويرفعان مستوى الرضا لديهم، ما ينعكس مباشرة على جودة الأداء والتعامل مع الطلاب ‏والمراجعين.‏

تحديد الأولويات

من جهته، لفت عيسى إبراهيم، أحد المشاركين في الدورة التدريبية إلى أهمية الوقت بوصفه مورداً أساسياً يرتبط مباشرة ‏بمستوى الإنجاز، موضحاً أن تقسيم المهام وفق أولويتها وتحديد ما يجب تنفيذه فوراً وما يقبل التأجيل يساعد الموظف على ‏استثمار وقته بصورة أفضل وتحقيق نتائج أكثر فاعلية.‏

ويشكل اعتماد أساليب واضحة لإدارة الوقت وترتيب الأولويات خطوة أساسية نحو بناء بيئة عمل أكثر تنظيماً وكفاءة، إذ ‏يتيح للموظف استثمار إمكاناته بصورة أمثل، وإنجاز مسؤولياته ضمن الأطر الزمنية المحددة، بما يخدم جودة الإنتاجية في ‏المؤسسات الخدمية والتعليمية.‏