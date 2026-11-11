إدارة الأولويات في العمل.. خطوة عملية لرفع كفاءة الأداء وتسهيل الخدمات

حمص-سانا
تكتسب إدارة الأولويات أهمية بالغة في تحسين الأداء الوظيفي والحد من ضغوط العمل، إذ لا يرتبط الإنجاز بعدد ساعات الدوام بقدر القدرة على تنظيم الوقت وتحديد المهام الأكثر أهمية وإلحاحاً، وهو ما تتضاعف حاجته في المؤسسات الخدمية بمختلف القطاعات، ومنها قطاع التعليم الذي تستلزم خدماته تحضيراً مسبقاً كتسجيل الطلاب وتنظيم والامتحانات، وبهدف التعريف بهذه المفاهيم نظمت كلية الاقتصاد بجامعة حمص دورة تدريبية تناولت آليات التخطيط وتوزيع المسؤوليات لتقليل الأخطاء وتسهيل الإجراءات.
تخطيط مسبق وتمييز بين العاجل والاستراتيجي
أوضح عميد كلية الاقتصاد بجامعة حمص الدكتور محمد خالد الجاسم، في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء، أن تنظيم العمل يبدأ بالتمييز بين المهام ذات الطابع الاستراتيجي التي تحتاج إلى تخطيط مسبق، والأعمال اليومية الطارئة التي تتطلب استجابة مباشرة.
وبيّن الجاسم أن تسجيل الطلاب وتنظيم الامتحانات يستدعيان وضع خطط مسبقة تتضمن تحديد أعداد المراجعين المتوقع استقبالهم يومياً وتوزيع المهام بين العاملين، بما يضمن سير الإجراءات بسهولة ويسر، ولا سيما في فترات الذروة وضغط العمل.
توزيع للمهام وتنظيم للمواعيد النهائية
وأشار الجاسم إلى أن الدورة تستمر حتى يوم غد وتستهدف الموظفين عموماً، مع التركيز على العاملين في شؤون الطلاب والامتحانات في التعليم العام والمفتوح، حيث تتضمن تدريبهم على إعداد جداول لتوزيع المهام اليومية، وتحديد ما هو مهم وعاجل وما يمكن تأجيله، إضافة إلى تنظيم ساعات العمل والتعامل مع تراكم المسؤوليات والمواعيد النهائية.
استقرار نفسي وجودة في الأداء
ولا تقتصر أهمية تنظيم الوقت على زيادة حجم الإنجاز فحسب، بل تمتد لتشمل الحد من الضغوط النفسية والمهنية التي يواجهها الموظف، إذ يرى عميد الكلية أن وضوح المهام والقدرة على تحقيق الأهداف اليومية ينعكسان إيجاباً على الاستقرار النفسي والسلوكي للعاملين، ويرفعان مستوى الرضا لديهم، ما ينعكس مباشرة على جودة الأداء والتعامل مع الطلاب والمراجعين.
تحديد الأولويات
من جهته، لفت عيسى إبراهيم، أحد المشاركين في الدورة التدريبية إلى أهمية الوقت بوصفه مورداً أساسياً يرتبط مباشرة بمستوى الإنجاز، موضحاً أن تقسيم المهام وفق أولويتها وتحديد ما يجب تنفيذه فوراً وما يقبل التأجيل يساعد الموظف على استثمار وقته بصورة أفضل وتحقيق نتائج أكثر فاعلية.
ويشكل اعتماد أساليب واضحة لإدارة الوقت وترتيب الأولويات خطوة أساسية نحو بناء بيئة عمل أكثر تنظيماً وكفاءة، إذ يتيح للموظف استثمار إمكاناته بصورة أمثل، وإنجاز مسؤولياته ضمن الأطر الزمنية المحددة، بما يخدم جودة الإنتاجية في المؤسسات الخدمية والتعليمية.