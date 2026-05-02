اختتام فعاليات “ستارت أب ويكند” للشركات الناشئة في حماة

حماة-سانا

اختتمت اليوم السبت، في قصر العظم بحماة، فعالية “ستارت أب ويكند سوريا”، الموجهة لدعم رواد الأعمال، حيث شهدت مشاركة واسعة من الشباب المهتمين بمجال ريادة الأعمال.

وأوضح منظم الفعالية حسان حمود لوكالة سانا، أن الفعالية التي امتدت على ثلاثة أيام هدفت إلى تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع ناشئة وقابلة للتطبيق من خلال ساعات عمل مكثفة، مبيناً أن اليوم الختامي شهد تأهل 14 فكرة من أصل 46 فكرة، حيث سيتم اختيار ثلاث أفكار منها على مستوى محافظة حماة، فيما سيتم اختيار فكرتين على المستوى الوطني للمنافسة النهائية بدمشق.

بدوره، لفت المهندس وائل عشي أحد منظمي الفعالية إلى أن الهدف من الفعالية هو الدفع بالأشخاص الذين لديهم أفكار خام لكي يعملوا مع أشخاص لديهم خبرة ويحولوها إلى مشاريع ذات جدوى اقتصادية تهم شريحة واسعة.

من جهتها، أشارت الطالبة في كلية الاقتصاد بجامعة حماة سيدرة عبدي إلى أن الفعالية صقلت مهاراتها ومعارفها النظرية والعملية وزادت من خبرتها لأنها أكملت ما تعلمته من معلومات نظرية في الكلية.

يذكر أن الفعالية استمرت لمدة ثلاثة أيام، وشارك فيها نحو 150 شخصاً ما بين مبرمجين ومسوقين وأصحاب أفكار إبداعية.

وينظّم ستارت أب سوريا برعاية وزارة الرياضة والشباب، سلسلة مسابقات في عدة محافظات، وهو برنامج عملي يجمع رواد الأعمال والمطورين والمصممين لبناء أفكار مشاريع جديدة والعمل عليها معاً، ضمن تجربة مكثفة يتعلم فيها المشاركون كيف تتحول الفكرة إلى نموذج مشروع قابل للتجربة.