التأمينات الاجتماعية تدعو المتقاعدين وأصحاب العمل لتحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم

دمشق-سانا

دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أصحاب المعاشات التقاعدية وأصحاب العمل إلى تزويدها بأرقام هواتف محمولة فعّالة، وتحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم في حال طرأ عليها أي تغيير، بما يضمن تعزيز التواصل المباشر معهم ووصول الإشعارات والتبليغات المتعلقة بمعاملاتهم التأمينية.

وأوضحت المؤسسة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن تزويدها بأرقام الهواتف يتيح لها التواصل مع المستفيدين عبر رسائل SMS، وإبلاغ أصحاب المعاشات التقاعدية بضرورة مراجعة فروعها وتقديم وثيقة بيان عائلي عند الحاجة، وذلك تفادياً لإيقاف معاشاتهم التقاعدية.

للذين لم يسبق لهم تسجيل أرقامهم مراجعة فروع المؤسسة

بيّنت المؤسسة أن النسبة الأكبر من أصحاب المعاشات سبق أن زودوها بأرقام هواتفهم، وتتم مخاطبتهم عبر الرسائل النصية عند الحاجة، فيما يتوجب على الذين لم يسبق لهم تسجيل أرقامهم المبادرة إلى مراجعة فروع المؤسسة وتحديث بياناتهم.

وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تسهيل إنجاز المعاملات التأمينية، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة، وضمان وصول المعلومات والتبليغات إلى المعنيين، فضلاً عن الحد من المراجعات غير الضرورية وتخفيف الازدحام والضغط على فروعها.

وفي الـ12 من تشرين الأول الماضي أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن إطلاق خدمتين جديدتين لإبلاغ ‏المعنيين عبر الرسائل القصيرة (SMS‏)، وذلك ضمن مسار التحول الرقمي الذي ‏تعمل عليه لتطوير خدماتها وتسهيل إجراءات المراجعين.‏

وتشمل الخدمة الأولى، ‏إشعار أصحاب الأعمال المنذرين والمتخلفين عن السداد لمدة ثلاثة أشهر بضرورة ‏مراجعة المؤسسة، وتسديد الذمم المالية المترتبة عليهم، أما الخدمة الثانية، فتستهدف المشتركين في التأمينات الاجتماعية عن النفس ‌‏(لحسابهم الشخصي)، المشمولين بالقرار الوزاري رقم 758 لعام 2015 والمتخلفين ‏عن السداد لمدة ستة أشهر، حيث يتم تنبيههم عبر الرسائل القصيرة لاستكمال ‏التسديد.‏