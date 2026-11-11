الاحتلال الإسرائيلي يمنع مزارعين من قطاف الزيتون خلال توغله بريف القنيطرة الجنوبي ‏

القنيطرة-سانا

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مزارعين في الأراضي الواقعة غربي بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي من مواصلة ‏عملهم في قطاف الزيتون، وقامت بطردهم من أراضيهم.‏

وذكر مراسل بالقنيطرة، أن قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من آليتين عسكريتين توغلت اليوم الأربعاء، غربي بلدة ‏الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي وقامت بتفتيش مزارعين يعملون في قطاف الزيتون بالمنطقة، ومنعتهم من إكمال عملهم.‏

وفي وقت سابق اليوم، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قذيفتين مدفعيتين وعدداً من القذائف الدخانية باتجاه منطقة الصوانة ‏في محيط قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي، دون وقوع إصابات.‏

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت أول أمس الإثنين مراسل سانا في محافظة القنيطرة، وكادر مديرية إعلام ‏القنيطرة، خلال تغطيتهم الميدانية في قرية بئر عجم بالريف الجنوبي، كما أصابت مواطناً برصاصها أثناء رعيه الأغنام ‏غرب قرية بئر عجم، وتم إسعافه إلى مشفى الجولان الوطني. ‏

وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، من خلال ‌‏توغلاتها المتكررة في الجنوب السوري، ومداهمة ‏منازل المدنيين واعتقالهم، وتجريف ‌‏الأراضي، وتنفيذ اعتداءات بالقذائف.‏

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً ‌‌‏أن جميع ‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏الإجراءات ‏التي يتخذها باطلة وملغاة ‏ولا يترتب عليها أي أثر ‌‌‏قانوني وفقاً للقانون ‏الدولي، ‌‏‌‏‌‏‌‏كما تدعو ‏المجتمع الدولي إلى الاضطلاع ‌‌‏بمسؤولياته وإلزام إسرائيل ‌‏بالانسحاب الكامل ‌‏من ‌‏‌‏الجنوب ‏السوري.‏