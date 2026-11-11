الاحتلال الإسرائيلي يمنع مزارعين من قطاف الزيتون خلال توغله بريف القنيطرة الجنوبي ‏

القنيطرة-سانا
منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مزارعين في الأراضي الواقعة غربي بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي من مواصلة عملهم في قطاف الزيتون، وقامت بطردهم من أراضيهم.
وذكر مراسل بالقنيطرة، أن قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من آليتين عسكريتين توغلت اليوم الأربعاء، غربي بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي وقامت بتفتيش مزارعين يعملون في قطاف الزيتون بالمنطقة، ومنعتهم من إكمال عملهم.
وفي وقت سابق اليوم، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قذيفتين مدفعيتين وعدداً من القذائف الدخانية باتجاه منطقة الصوانة في محيط قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي، دون وقوع إصابات.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت أول أمس الإثنين مراسل سانا في محافظة القنيطرة، وكادر مديرية إعلام القنيطرة، خلال تغطيتهم الميدانية في قرية بئر عجم بالريف الجنوبي، كما أصابت مواطناً برصاصها أثناء رعيه الأغنام غرب قرية بئر عجم، وتم إسعافه إلى مشفى الجولان الوطني.
وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، من خلال توغلاتها المتكررة في الجنوب السوري، ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم، وتجريف الأراضي، وتنفيذ اعتداءات بالقذائف.
وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة وملغاة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.