ورشة في دمشق تناقش التعهد الوطني لسوريا لإنهاء العنف ضد الأطفال

دمشق-سانا‏

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استضافت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في دمشق، اليوم الثلاثاء، ورشة ‏تحضيرية وطنية للمؤتمر الوزاري العالمي الثاني لإنهاء العنف ضد الأطفال، ‏بمشاركة ممثلين عن وزارات التربية والتعليم والعدل والصحة، ومنظمتي الأمم ‏المتحدة للطفولة (اليونيسف) والصحة العالمية، إلى جانب مقدمي الرعاية، وبحضور ‏وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات.‏

وذكرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام أن الورشة تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة ‏على التعهد الوطني للجمهورية العربية السورية لإنهاء العنف ضد الأطفال، ومناقشة ‏الالتزامات الوطنية المقترحة، تمهيداً لرفعها إلى المؤتمر الوزاري العالمي.‏

ويُعد المؤتمر الوزاري العالمي لإنهاء العنف ضد الأطفال حدثاً دولياً رفيع المستوى، ‏يهدف إلى تنسيق الجهود العالمية وتأمين التزامات حكومية ملموسة لحماية الأطفال، ‏ومن المزمع عقده لهذا العام 2026 في مدينة مانيلا بجمهورية الفلبين خلال الأيام ‏القليلة القادمة من هذا الشهر.‏