ورشة في دمشق تناقش التعهد الوطني لسوريا لإنهاء العنف ضد الأطفال

دمشق-سانا
استضافت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في دمشق، اليوم الثلاثاء، ورشة تحضيرية وطنية للمؤتمر الوزاري العالمي الثاني لإنهاء العنف ضد الأطفال، بمشاركة ممثلين عن وزارات التربية والتعليم والعدل والصحة، ومنظمتي الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) والصحة العالمية، إلى جانب مقدمي الرعاية، وبحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات.
وذكرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام أن الورشة تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على التعهد الوطني للجمهورية العربية السورية لإنهاء العنف ضد الأطفال، ومناقشة الالتزامات الوطنية المقترحة، تمهيداً لرفعها إلى المؤتمر الوزاري العالمي.
ويُعد المؤتمر الوزاري العالمي لإنهاء العنف ضد الأطفال حدثاً دولياً رفيع المستوى، يهدف إلى تنسيق الجهود العالمية وتأمين التزامات حكومية ملموسة لحماية الأطفال، ومن المزمع عقده لهذا العام 2026 في مدينة مانيلا بجمهورية الفلبين خلال الأيام القليلة القادمة من هذا الشهر.