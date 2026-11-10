الأربعاء 11 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: وزارة الطاقة تدعو متقدمي إعلان التوظيف في حمص وحماة للاختبار الكتابي ‏
بحث
بحث
sana-logo-mobile

وزارة الطاقة تدعو متقدمي إعلان التوظيف في حمص وحماة للاختبار الكتابي ‏

توظيف وزارة الطاقة تدعو متقدمي إعلان التوظيف في حمص وحماة للاختبار الكتابي ‏
دعوة لإجراء اختبار كتابي-وزارة الطاقة السورية

دمشق -سانا‏

دعت وزارة الطاقة السورية المتقدمين إلى إعلان التوظيف الصادر في التاسع من آذار الماضي، من الفئتين ‏الأولى والثانية، ممن أكدوا رغبتهم في متابعة إجراءات الترشح، والواردة أسماؤهم في الجدول المرفق ‏الخاص بمحافظتي حمص وحماة، إلى التقدم للاختبار الكتابي يوم السبت القادم. ‏

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن الاختبار سيُجرى في الساعة الحادية عشرة ‏صباحاً في كلية العلوم بجامعة حمص، داعية المتقدمين إلى الالتزام بالموعد المحدد، والحضور قبله بوقت ‏كافٍ، مع اصطحاب الهوية الشخصية. ‏

وللاطلاع على أسماء المدعوين للاختبار، دعت الوزارة إلى مسح رمز الاستجابة السريعة المرفق ‏بالإعلان، أو الدخول إلى الرابط:‏

https://drive.google.com/file/d/1C0OdQ3Pm7GZQsYKEi8aGP1spPAFtwABT/view‎?usp=drivesdk‎

ويأتي هذا الإعلان في إطار سعي الوزارة إلى رفد كوادرها بالخبرات المتخصصة، بما يسهم في تطوير ‏قطاع الطاقة وتحسين الخدمات.

إعادة افتتاح المخبز الآلي في بلدة مهين بحمص بإنتاج يتجاوز 5 آلاف ‏ربطة ‏
محافظ الرقة يبحث مع المزارعين ملف تسعير القمح ويؤكد متابعة مطالب الفلاحين
ختام مؤتمر حوار القطاع الخاص السوري: دعوات لتعزيز الشراكة والإصلاحات الاقتصادية ودعم الاستثمار
وزير الصحة ومحافظ إدلب يفتتحان قسم العمليات في مشفى إدلب الوطني
مالية حماة تناقش النظام الضريبي على الدخل والبيوع العقارية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار