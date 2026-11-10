وزارة الطاقة تدعو متقدمي إعلان التوظيف في حمص وحماة للاختبار الكتابي ‏

دمشق -سانا‏

دعت وزارة الطاقة السورية المتقدمين إلى إعلان التوظيف الصادر في التاسع من آذار الماضي، من الفئتين ‏الأولى والثانية، ممن أكدوا رغبتهم في متابعة إجراءات الترشح، والواردة أسماؤهم في الجدول المرفق ‏الخاص بمحافظتي حمص وحماة، إلى التقدم للاختبار الكتابي يوم السبت القادم. ‏

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن الاختبار سيُجرى في الساعة الحادية عشرة ‏صباحاً في كلية العلوم بجامعة حمص، داعية المتقدمين إلى الالتزام بالموعد المحدد، والحضور قبله بوقت ‏كافٍ، مع اصطحاب الهوية الشخصية. ‏

وللاطلاع على أسماء المدعوين للاختبار، دعت الوزارة إلى مسح رمز الاستجابة السريعة المرفق ‏بالإعلان، أو الدخول إلى الرابط:‏

https://drive.google.com/file/d/1C0OdQ3Pm7GZQsYKEi8aGP1spPAFtwABT/view‎?usp=drivesdk‎

ويأتي هذا الإعلان في إطار سعي الوزارة إلى رفد كوادرها بالخبرات المتخصصة، بما يسهم في تطوير ‏قطاع الطاقة وتحسين الخدمات.