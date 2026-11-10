وزارة الطاقة تدعو متقدمي إعلان التوظيف في حمص وحماة للاختبار الكتابي ‏

دمشق -سانا
دعت وزارة الطاقة السورية المتقدمين إلى إعلان التوظيف الصادر في التاسع من آذار الماضي، من الفئتين الأولى والثانية، ممن أكدوا رغبتهم في متابعة إجراءات الترشح، والواردة أسماؤهم في الجدول المرفق الخاص بمحافظتي حمص وحماة، إلى التقدم للاختبار الكتابي يوم السبت القادم.
وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن الاختبار سيُجرى في الساعة الحادية عشرة صباحاً في كلية العلوم بجامعة حمص، داعية المتقدمين إلى الالتزام بالموعد المحدد، والحضور قبله بوقت كافٍ، مع اصطحاب الهوية الشخصية.
وللاطلاع على أسماء المدعوين للاختبار، دعت الوزارة إلى مسح رمز الاستجابة السريعة المرفق بالإعلان، أو الدخول إلى الرابط:
https://drive.google.com/file/d/1C0OdQ3Pm7GZQsYKEi8aGP1spPAFtwABT/view?usp=drivesdk
ويأتي هذا الإعلان في إطار سعي الوزارة إلى رفد كوادرها بالخبرات المتخصصة، بما يسهم في تطوير قطاع الطاقة وتحسين الخدمات.