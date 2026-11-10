درعا تبدأ تحديث إشارات المرور الضوئية بعد أكثر من 15 عاماً على خروجها عن ‏الخدمة

درعا-سانا
بدأت محافظة درعا اليوم الثلاثاء أعمال إزالة إشارات المرور الضوئية القديمة من شوارع المدينة، تمهيداً لتركيب إشارات إلكترونية حديثة على عددٍ من التقاطعات والعقد الرئيسية.
إشارات ضوئية جديدة خلال 45 يوماً
وأوضح رئيس فرع المرور في درعا النقيب عمر محمد العمار في تصريحٍ لمراسل سانا، أنه بعد غياب الإشارات الضوئية الفاعلة لأكثر من 15 عاماً تأتي هذه الخطوة استجابةً للحاجة المتزايدة لتنظيم حركة المرور في المدينة، ولا سيما عند الدوارات والتقاطعات الرئيسية التي تشهد ازدحاماً ملحوظاً، يفرضُ أعباءً إضافية على عناصر شرطة المرور على مختلف المحاور.
وأكد العمار أن العمل جارٍ بالتعاون مع الجهات المعنية لتجهيز وتركيب إشارات ضوئية إلكترونية جديدة، على العقد الرئيسية داخل المدينة، متوقعاً دخولها الخدمة خلال مدة تصل إلى 45 يوماً.
وحول خطة التركيب، أوضح العمار أنها تشمل عقدة دوار البريد وعقدة مسجد موسى بن نصير، ودوار 18 آذار، وعقدة المالية، وعقدة السرايا، إضافةً إلى بقية العقد الرئيسية في المدينة.
تخفيض الضغط عن عناصر المرور
من جهته، أوضح شرطي المرور محمد أبو جواد، أن تنظيم حركة السير في قطاع دوار البريد يتطلب حالياً وجود ما بين ستة إلى ثمانية عناصر على كل محور، ما يُشكل جهداً إضافياً على عناصر المرور في ظل الازدحام الذي تشهده المحافظة.
ونوه أبو جواد بأهمية عودة الإشارات الضوئية للمدينة لتخفيف الأعباء عن عناصر المرور، وتقليل عددها إلى عنصر أو اثنين، ما ينعكس إيجاباً على تحسين انسيابية المرور.
بدوره أكد عبد الله المفعلاني أحد الأهالي، أهمية إعادة تركيب الإشارات الضوئية الإلكترونية في شوارع المدينة لمساعدة المواطنين وشرطة المرور والحد من الاختناقات، إضافةً إلى المظهر الحضاري والجمالي.