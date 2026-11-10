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درعا تبدأ تحديث إشارات المرور الضوئية بعد أكثر من 15 عاماً على خروجها عن ‏الخدمة

DSC0935 درعا تبدأ تحديث إشارات المرور الضوئية بعد أكثر من 15 عاماً على خروجها عن ‏الخدمة
من أعمال إزالة إشارات المرور الضوئية القديمة من ال‏شوارع تمهيداً لتركيب إشارات إلكترونية حديثة-درعا 10-11-2026-سانا

درعا-سانا

بدأت محافظة درعا اليوم الثلاثاء أعمال إزالة إشارات المرور الضوئية القديمة من ‏شوارع المدينة، تمهيداً لتركيب إشارات إلكترونية حديثة على عددٍ من التقاطعات والعقد ‏الرئيسية.‏

‏ ‏إشارات ضوئية جديدة خلال 45 يوماً

DSC0810 درعا تبدأ تحديث إشارات المرور الضوئية بعد أكثر من 15 عاماً على خروجها عن ‏الخدمة

‏وأوضح رئيس فرع المرور في درعا النقيب عمر محمد العمار في تصريحٍ لمراسل ‏سانا، أنه بعد غياب الإشارات الضوئية الفاعلة لأكثر من 15 عاماً تأتي هذه الخطوة ‌‏استجابةً ‏للحاجة المتزايدة لتنظيم حركة المرور في المدينة، ولا سيما عند الدوارات ‏والتقاطعات ‏الرئيسية التي تشهد ازدحاماً ملحوظاً، يفرضُ أعباءً إضافية على عناصر ‏شرطة المرور ‏على مختلف المحاور.‏

وأكد العمار أن العمل جارٍ بالتعاون مع الجهات المعنية لتجهيز وتركيب إشارات ‏ضوئية إلكترونية جديدة، على العقد الرئيسية داخل المدينة، متوقعاً دخولها الخدمة ‏خلال مدة تصل إلى 45 يوماً.‏

DSC0939 درعا تبدأ تحديث إشارات المرور الضوئية بعد أكثر من 15 عاماً على خروجها عن ‏الخدمة

وحول خطة التركيب، أوضح العمار أنها تشمل عقدة دوار البريد وعقدة مسجد موسى ‏بن نصير، ودوار 18 آذار، وعقدة المالية، وعقدة السرايا، إضافةً إلى بقية العقد ‏الرئيسية في المدينة.‏

‏ ‏تخفيض الضغط عن عناصر المرور

من جهته، أوضح شرطي المرور محمد أبو جواد، أن تنظيم حركة السير في قطاع ‏دوار البريد يتطلب حالياً وجود ما بين ستة إلى ثمانية عناصر على كل محور، ما ‏يُشكل جهداً إضافياً على عناصر المرور في ظل الازدحام الذي تشهده المحافظة.‏

DSC0966 درعا تبدأ تحديث إشارات المرور الضوئية بعد أكثر من 15 عاماً على خروجها عن ‏الخدمة

‏ونوه أبو جواد بأهمية عودة الإشارات الضوئية للمدينة لتخفيف الأعباء عن عناصر ‏المرور، وتقليل عددها إلى عنصر أو اثنين، ما ينعكس إيجاباً على تحسين انسيابية ‏المرور.‏

بدوره أكد عبد الله المفعلاني أحد الأهالي، أهمية إعادة تركيب الإشارات الضوئية ‏الإلكترونية في شوارع المدينة لمساعدة المواطنين وشرطة المرور والحد من الاختناقات، ‏إضافةً إلى المظهر الحضاري والجمالي.‏

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