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أمن المعلومات يحذّر من اختبار “أنا لست روبوتاً” مزيف يسرق بيانات المستخدمين ‏

FB IMG 1794319347426 أمن المعلومات يحذّر من اختبار "أنا لست روبوتاً" مزيف يسرق بيانات المستخدمين ‏
البوستر الذي أطلقه مركز أمن المعلومات للتحذير من أسلوب ‏احتيالي يُعرف بـ "‏ClickFix‏"

دمشق-سانا‏

حذّر مركز أمن المعلومات في الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات، من أسلوب ‏احتيالي يُعرف بـ “‏ClickFix‏”، يتخفّى وراء اختبار “أنا لست روبوتاً” لدفع المستخدم ‏إلى تشغيل أوامر خبيثة قد تتيح سرقة بياناته.‏

وأوضح المركز عبر صفحة الهيئة على فيسبوك اليوم الثلاثاء، أنه قد تطلب الصفحة ‏المزيفة الضغط على ‏Win + R‏ ثم ‏Ctrl + V‏ في ‏Windows، أو فتح ‏Terminal‏ ‏على أجهزة ‏macOS، بزعم استكمال التحقق.‏

ودعا إلى عدم تنفيذ تعليمات التحقق التي تتطلّب فتح أدوات النظام أو لصق أوامر ‏مجهولة، وفحص عنوان الموقع وعدم الوثوق بمظهره وحده، وفي حال تشغيل أمر ‏مشبوه القيام بفصل الجهاز عن الشبكة وفحصه ببرنامج حماية محدّث.‏

وكان مركز أمن المعلومات حذر في الـ 7 من شهر تشرين الثاني الجاري، من ثغرة ‏أمنية ‏خطرة في خادم ‏OpenSSH‏ تحمل المعرّف (‏CVE-2026-123158‌‏)، ‏تتيح تجاوز ‏المصادقة والوصول غير المصرّح به إلى حسابات محددة.‏

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