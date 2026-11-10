أمن المعلومات يحذّر من اختبار “أنا لست روبوتاً” مزيف يسرق بيانات المستخدمين ‏

دمشق-سانا
حذّر مركز أمن المعلومات في الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات، من أسلوب احتيالي يُعرف بـ “ClickFix”، يتخفّى وراء اختبار “أنا لست روبوتاً” لدفع المستخدم إلى تشغيل أوامر خبيثة قد تتيح سرقة بياناته.
وأوضح المركز عبر صفحة الهيئة على فيسبوك اليوم الثلاثاء، أنه قد تطلب الصفحة المزيفة الضغط على Win + R ثم Ctrl + V في Windows، أو فتح Terminal على أجهزة macOS، بزعم استكمال التحقق.
ودعا إلى عدم تنفيذ تعليمات التحقق التي تتطلّب فتح أدوات النظام أو لصق أوامر مجهولة، وفحص عنوان الموقع وعدم الوثوق بمظهره وحده، وفي حال تشغيل أمر مشبوه القيام بفصل الجهاز عن الشبكة وفحصه ببرنامج حماية محدّث.
وكان مركز أمن المعلومات حذر في الـ 7 من شهر تشرين الثاني الجاري، من ثغرة أمنية خطرة في خادم OpenSSH تحمل المعرّف (CVE-2026-123158)، تتيح تجاوز المصادقة والوصول غير المصرّح به إلى حسابات محددة.