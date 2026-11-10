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مطار دمشق الدولي يستقبل أول رحلة مباشرة للخطوط الجوية السورية من برلين

photo 2026 11 06 19 11 47 مطار دمشق الدولي يستقبل أول رحلة مباشرة للخطوط الجوية السورية من برلين
مطار دمشق الدولي-سانا

دمشق-سانا‏

وصلت إلى مطار دمشق الدولي اليوم الثلاثاء أول رحلة مباشرة للخطوط الجوية ‏السورية قادمة من العاصمة الألمانية برلين.‏

photo 2026 10 28 19 33 07 مطار دمشق الدولي يستقبل أول رحلة مباشرة للخطوط الجوية السورية من برلين

وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري لـ سانا: إن هذه ‏الرحلة تمثل محطة جديدة في مسار عودة الناقل الوطني إلى الأجواء الأوروبية، ‏وخطوة مهمة نحو توسيع شبكة وجهاته وتعزيز الربط الجوي المباشر بين سوريا والمدن ‏الأوروبية.‏

وأضاف الحصري: إن الهيئة تعمل على مواكبة هذا التوسع من خلال تطوير البيئة ‏التشغيلية والتنظيمية لقطاع الطيران المدني، والارتقاء بجاهزية المطارات السورية ‏وخدماتها، بما يرسّخ عودة سوريا إلى شبكة النقل الجوي الدولي، ويفتح آفاقاً أوسع ‏للتواصل مع العالم.‏

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