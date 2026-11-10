مطار دمشق الدولي يستقبل أول رحلة مباشرة للخطوط الجوية السورية من برلين

دمشق-سانا‏

وصلت إلى مطار دمشق الدولي اليوم الثلاثاء أول رحلة مباشرة للخطوط الجوية ‏السورية قادمة من العاصمة الألمانية برلين.‏

وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري لـ سانا: إن هذه ‏الرحلة تمثل محطة جديدة في مسار عودة الناقل الوطني إلى الأجواء الأوروبية، ‏وخطوة مهمة نحو توسيع شبكة وجهاته وتعزيز الربط الجوي المباشر بين سوريا والمدن ‏الأوروبية.‏

وأضاف الحصري: إن الهيئة تعمل على مواكبة هذا التوسع من خلال تطوير البيئة ‏التشغيلية والتنظيمية لقطاع الطيران المدني، والارتقاء بجاهزية المطارات السورية ‏وخدماتها، بما يرسّخ عودة سوريا إلى شبكة النقل الجوي الدولي، ويفتح آفاقاً أوسع ‏للتواصل مع العالم.‏