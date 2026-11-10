مطار دمشق الدولي يستقبل أول رحلة مباشرة للخطوط الجوية السورية من برلين

دمشق-سانا
وصلت إلى مطار دمشق الدولي اليوم الثلاثاء أول رحلة مباشرة للخطوط الجوية السورية قادمة من العاصمة الألمانية برلين.
وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري لـ سانا: إن هذه الرحلة تمثل محطة جديدة في مسار عودة الناقل الوطني إلى الأجواء الأوروبية، وخطوة مهمة نحو توسيع شبكة وجهاته وتعزيز الربط الجوي المباشر بين سوريا والمدن الأوروبية.
وأضاف الحصري: إن الهيئة تعمل على مواكبة هذا التوسع من خلال تطوير البيئة التشغيلية والتنظيمية لقطاع الطيران المدني، والارتقاء بجاهزية المطارات السورية وخدماتها، بما يرسّخ عودة سوريا إلى شبكة النقل الجوي الدولي، ويفتح آفاقاً أوسع للتواصل مع العالم.