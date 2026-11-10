وزارة التنمية الإدارية تعلن عن شواغر وظيفية في محافظة درعا

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التنمية الإدارية، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمحافظة درعا، عن توفر شواغر وظيفية للعمل في المحافظة.

وبيّنت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أنه سيتم استبعاد الطلبات غير المطابقة لشروط بطاقة الشاغر الوظيفي، وفي حال زيادة عدد المتقدمين المستوفين للشروط، ستُفرز الطلبات وتُرتب إلكترونياً، ويُرشح الأكثر ملاءمة وفق معايير، أبرزها المستوى والاختصاص العلمي، والمعدل العام، ومحافظة الإقامة، والخبرة المهنية، والمهارات، والعمر.

وأشارت إلى أن الجهة العامة غير ملزمة بتأمين السكن للمتقدمين من خارج المحافظة المطلوب العمل فيها، كما يشترط لقبول طلب الموظف في القطاع العام إرفاق وثيقة «لا مانع» صادرة عن الجهة العامة التي يعمل لديها المتقدم.

ولفتت الوزارة إلى أنه سيتم التواصل فقط مع المتقدمين المرشحين لشغل مركز العمل المحدد، لاستكمال الإجراءات اللازمة من اختبارات ومقابلات.

وأوضحت الوزارة أن تفاصيل الشواغر المتاحة يمكن الاطلاع عليها عبر الرابط.



وحددت يوم 17/11/2026 موعداً نهائياً لاستقبال طلبات التوظيف، التي تُقدَّم عبر الرابط.

وتواصل وزارة التنمية الإدارية، بالتعاون مع الوزارات والجهات العامة، طرح شواغر وظيفية في مختلف المحافظات السورية، وفقاً للاحتياجات المحددة لكل جهة، وبما يتيح للراغبين في العمل التقدم إلى الوظائف المتاحة وفق الشروط والإجراءات المعتمدة.