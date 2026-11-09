جولة تفقدية لأعمال إعادة تأهيل المنازل المتضررة في بلدة ‏الحواش بريف حماة

حماة-سانا‏

تفقد مدير منطقة الغاب محمد فايز العتال اليوم الإثنين، ‏خلال جولة له أعمال إعادة تأهيل المنازل المتضررة في بلدة ‏الحواش بريف حماة الغربي، ضمن مشروع توفير المأوى ‏بكرامة وتعزيز صمود المجتمعات الذي تنفذه منظمة رحمة ‏بلا حدود (‏RBH‏) بهدف تحسين ظروف السكن للأسر ‏الضعيفة.‏

وأوضح العتال في تصريح لمراسل سانا، أن المشروع يمتد ‏على مدار 12 شهراً ويستهدف إعادة تأهيل 1000 منزل ‏يستفيد منها نحو 5250 شخصاً في عدد من قرى ريف حماة ‏الغربي مبيناً أن الأعمال الجارية في بلدة الحواش تشمل ترميم ‌‏200 منزل ضمن المشروع.‏

وأشار العتال إلى أن المشروع يهدف إلى حصول الأسر ‏المستهدفة على مساكن آمنة وكريمة وصالحة للسكن، من ‏خلال تنفيذ أعمال إعادة التأهيل المتوسط للمنازل، مع مراعاة ‏حقوق السكن والأرض والملكية.‏

وبيّن أن أنشطة المشروع تشمل التواصل مع المجتمع المحلي ‏واختيار المستفيدين والتحقق من أهليتهم وإجراء الدراسات ‏الفنية والتحقق من حقوق السكن والأرض والملكية، إضافة ‏إلى تنفيذ أعمال التأهيل والإشراف الفني وضبط الجودة، ‏ومتابعة النتائج وتقييمها.‏

ويشمل المشروع عدداً من المناطق والقرى في ريف حماة ‏منها الحواش والحويز الشمالي وتويني وجماسة وعديلات ‏والشريعة، إضافة إلى الزيارة في منطقة السقيلبية.‏