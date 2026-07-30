الرقابة المالية لـ سانا: كشف تلاعب واختلاس 2.5 مليار ليرة قديمة في مالية الكسوة بريف دمشق

دمشق-سانا‏

كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عن عمليات تلاعب وتزوير في إيصالات ضرائب البيوع العقارية لدى ‏مديرية مالية الكسوة بريف دمشق خلال عام 2025، بلغ أثرها المالي نحو 2.5 مليار ليرة سورية قديمة.‏

وأوضح المكتب الإعلامي للجهاز في تصريح لـ سانا اليوم الخميس، أن القضية كُشفت خلال أعمال تدقيق ‏كشوفات وحسابات المديريات المالية، حيث أجرى مفتشو الجهاز جرداً للصناديق ودققوا عينة من إيصالات ‏ضرائب البيوع العقارية في مالية الكسوة.‏

وأشار المكتب إلى أن عمليات التدقيق أظهرت وجود اختلاف بين البيانات المسجلة في الإيصالات لدى ‏مالية الكسوة وتلك المثبتة لدى الهيئة العامة للضرائب والرسوم، ولا سيما ما يتعلق بعدد الأسهم المباعة ‏وقيمة الضريبة المستحقة.‏

التلاعب بعدد الأسهم المباعة

وبين المكتب أن التوسع في التحقيق أظهر قيام أحد الجباة المكلفين بتلقين البيانات على الحاسب، بالتواطؤ ‏مع مثبت البيانات في قسم الدخل، بالتلاعب بعدد الأسهم المباعة وتخفيض قيمة الضريبة المترتبة عليها، ‏بهدف اختلاس الفارق المالي.‏

وأوضح أن المتورطَين كانا يسلمان المكلف الضريبي إيصالاً صحيحاً يتضمن المبلغ المستحق والمدفوع، في ‏حين يجري إدخال بيانات مزورة على الحاسب تتضمن تخفيض عدد الأسهم المباعة، كأن تسجل 20 سهماً ‏بدلاً من 2000 سهم.‏

ولفت المكتب إلى أن هذا التلاعب كان يؤدي إلى خفض قيمة الضريبة التي تورد إلى الهيئة العامة ‏للضرائب والرسوم، واختلاس الفارق بين المبلغ المدفوع فعلياً والمبلغ المسجل في النظام.‏

وأكد أن مجموع الأثر المالي الناتج عن عمليات التلاعب والاختلاس بلغ نحو 2.5 مليار ليرة سورية قديمة، ‏محملاً المسؤولية لرئيس شعبة الدخل والجابي المكلف بتلقين البيانات لدى مديرية مالية الكسوة.‏

إحالة المتورطين إلى القضاء

وأشار المكتب إلى إحالة المتورطين إلى القضاء المختص بجرمي التزوير واختلاس المال العام، وإلقاء ‏الحجز الاحتياطي على أموالهما المنقولة وغير المنقولة، تأميناً لاسترداد المبلغ المكتشف.‏

وأكد الجهاز المركزي للرقابة المالية أنه لن يتهاون في كشف مكامن الفساد في أي جهة كانت، وأن القانون ‏فوق الجميع وتطبيقه واجب ومسؤولية مشتركة، مشدداً على أن المال العام خط أحمر لا يجوز المساس به.‏

وكانت تحقيقات أجراها الجهاز في الـ16 من تموز الجاري كشفت قضية فساد مالي في مشفى حلب ‏الجامعي خلال عهد النظام البائد، تضمنت عمليات تزوير واختلاس، وذلك في إطار عمله على تدقيق أداء ‏المؤسسات العامة وحماية المال العام من التلاعب.‏