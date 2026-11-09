مقتل ثلاثة أطفال جراء انفجار لغمٍ أرضي في منطقة الدوة غرب تدمر

حمص-سانا
قتل ثلاثة أطفال اليوم الإثنين جراء انفجار لغمٍ أرضي من مخلفات النظام البائد في منطقة الدوة غرب مدينة تدمر بريف حمص الشرقي.
وأفاد مدير مشفى تدمر الدكتور وليد عودة في تصريحٍ لـ سانا، بأن أعمار الأطفال الثلاثة تتراوح بين 8 و12 عاماً، وأنهم وصلوا إلى المشفى وقد فارقوا الحياة.
ودعا عودة الأهالي إلى تنبيه أطفالهم وتحذيرهم من الاقتراب من الأجسام الغريبة أو العبث بها، ولا سيما مخلفات الحرب والألغام، مشدداً على ضرورة الإبلاغ عنها مباشرةً عند العثور عليها، حفاظاً على سلامتهم.
ويأتي ذلك في ظل استمرار خطر الألغام ومخلفات الحرب التي خلّفها النظام البائد في مناطق البادية السورية، والتي ما زالت تهدد حياة المدنيين، ولا سيما مع عودة الأهالي إلى مناطقهم.
وتواصل وزارة الدفاع جهودها لتفكيك هذه المخلفات وإزالة خطرها، حيث استُشهد في الـ17 من الشهر الماضي أحد جنود إدارة الهندسة العسكرية في الجيش العربي السوري، وأُصيب آخر بجروح بليغة، أثناء أدائهما واجبهما في تفكيك مخلفات الحرب في منطقة التنف بريف حمص الشرقي.