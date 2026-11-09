مقتل ثلاثة أطفال جراء انفجار لغمٍ أرضي في منطقة الدوة غرب تدمر

حمص-سانا‏

قتل ثلاثة أطفال اليوم الإثنين جراء انفجار لغمٍ أرضي من مخلفات النظام البائد في ‏منطقة الدوة غرب مدينة تدمر بريف حمص الشرقي.‏

وأفاد مدير مشفى تدمر الدكتور وليد عودة في تصريحٍ لـ سانا، بأن أعمار الأطفال الثلاثة ‏تتراوح بين 8 و12 عاماً‏، وأنهم وصلوا إلى المشفى وقد فارقوا الحياة.‏

ودعا عودة الأهالي إلى تنبيه أطفالهم وتحذيرهم من الاقتراب من الأجسام الغريبة أو ‏العبث بها، ولا سيما مخلفات الحرب والألغام، مشدداً على ضرورة الإبلاغ عنها مباشرةً ‏عند العثور عليها، حفاظاً على سلامتهم.‏

ويأتي ذلك في ظل استمرار خطر الألغام ومخلفات الحرب التي خلّفها النظام البائد في ‏مناطق البادية السورية، والتي ما زالت تهدد حياة المدنيين، ولا سيما مع عودة الأهالي ‏إلى مناطقهم.‏

وتواصل وزارة الدفاع جهودها لتفكيك هذه المخلفات وإزالة خطرها، حيث استُشهد في ‏الـ17 من الشهر الماضي أحد جنود إدارة الهندسة العسكرية في الجيش العربي ‏السوري، وأُصيب آخر بجروح بليغة، أثناء أدائهما واجبهما في تفكيك مخلفات الحرب ‏في منطقة التنف بريف حمص الشرقي.‏