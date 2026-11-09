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وزير الداخلية يترأس اجتماعاً لبحث تطوير عمل الدوريات الأمنية‏ وتعزيز أمن ‏المواطنين

photo 7 2026 11 09 11 25 15 وزير الداخلية يترأس اجتماعاً لبحث تطوير عمل الدوريات الأمنية‏ وتعزيز أمن ‏المواطنين
أنس خطاب وزير الداخلية السوري خلال اجتماع مع معاونيه وقادة الأمن الداخلي بالمحافظات لبحث أمن المواطنين-دمشق-9-11-2006-سانا

دمشق-سانا

ترأس وزير الداخلية أنس خطاب ،اليوم الإثنين، اجتماعاً موسعاً، بحضور معاونيه، ‏وقادة الأمن ‏الداخلي في المحافظات وعدد من مديري الإدارات.‏

photo 1 2026 11 09 11 25 15 وزير الداخلية يترأس اجتماعاً لبحث تطوير عمل الدوريات الأمنية‏ وتعزيز أمن ‏المواطنين

وتناول الاجتماع استعراض الهيكلية التنظيمية للوزارة ومسارات العمل المستقبلية، إلى ‌‏جانب بحث آليات تفعيل دور شرطة البلديات، وتطوير منظومة عمل الدوريات الأمنية ‌‏لرفع مستوى الاستجابة.‏

كما ناقش الحضور سبل وضع حلول فعّالة لمعالجة بعض الظواهر السلبية التي تمس ‌‏أمن المجتمع، كمخالفات الدراجات النارية، والألعاب النارية، وحوادث السرقات، بما ‌‏يعزز حالة الاستقرار ويحفظ أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم.‏

photo 2 2026 11 09 11 25 15 وزير الداخلية يترأس اجتماعاً لبحث تطوير عمل الدوريات الأمنية‏ وتعزيز أمن ‏المواطنين
photo 3 2026 11 09 11 25 15 وزير الداخلية يترأس اجتماعاً لبحث تطوير عمل الدوريات الأمنية‏ وتعزيز أمن ‏المواطنين
photo 4 2026 11 09 11 25 15 وزير الداخلية يترأس اجتماعاً لبحث تطوير عمل الدوريات الأمنية‏ وتعزيز أمن ‏المواطنين
photo 5 2026 11 09 11 25 15 وزير الداخلية يترأس اجتماعاً لبحث تطوير عمل الدوريات الأمنية‏ وتعزيز أمن ‏المواطنين
photo 6 2026 11 09 11 25 15 وزير الداخلية يترأس اجتماعاً لبحث تطوير عمل الدوريات الأمنية‏ وتعزيز أمن ‏المواطنين
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