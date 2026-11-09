وزير الداخلية يترأس اجتماعاً لبحث تطوير عمل الدوريات الأمنية‏ وتعزيز أمن ‏المواطنين

دمشق-سانا

ترأس وزير الداخلية أنس خطاب ،اليوم الإثنين، اجتماعاً موسعاً، بحضور معاونيه، ‏وقادة الأمن ‏الداخلي في المحافظات وعدد من مديري الإدارات.‏

وتناول الاجتماع استعراض الهيكلية التنظيمية للوزارة ومسارات العمل المستقبلية، إلى ‌‏جانب بحث آليات تفعيل دور شرطة البلديات، وتطوير منظومة عمل الدوريات الأمنية ‌‏لرفع مستوى الاستجابة.‏

كما ناقش الحضور سبل وضع حلول فعّالة لمعالجة بعض الظواهر السلبية التي تمس ‌‏أمن المجتمع، كمخالفات الدراجات النارية، والألعاب النارية، وحوادث السرقات، بما ‌‏يعزز حالة الاستقرار ويحفظ أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم.‏