وزير الداخلية يترأس اجتماعاً لبحث تطوير عمل الدوريات الأمنية‏ وتعزيز أمن ‏المواطنين

دمشق-سانا
ترأس وزير الداخلية أنس خطاب ،اليوم الإثنين، اجتماعاً موسعاً، بحضور معاونيه، وقادة الأمن الداخلي في المحافظات وعدد من مديري الإدارات.
وتناول الاجتماع استعراض الهيكلية التنظيمية للوزارة ومسارات العمل المستقبلية، إلى جانب بحث آليات تفعيل دور شرطة البلديات، وتطوير منظومة عمل الدوريات الأمنية لرفع مستوى الاستجابة.
كما ناقش الحضور سبل وضع حلول فعّالة لمعالجة بعض الظواهر السلبية التي تمس أمن المجتمع، كمخالفات الدراجات النارية، والألعاب النارية، وحوادث السرقات، بما يعزز حالة الاستقرار ويحفظ أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم.