‏ سفارة أذربيجان في دمشق تقيم حفل استقبال بمناسبة ذكرى “يوم ‏النصر”‏

دمشق-سانا

‏ ‏نظمت سفارة جمهورية أذربيجان لدى سوريا اليوم الأحد، حفل ‏استقبال بمناسبة ذكرى “يوم النصر” لبلادها، وذلك في فندق غولدن ‏مزة بدمشق، بحضور رسمي ودبلوماسي.‏

‏ وقال القائم بأعمال سفارة أذربيجان بدمشق ألنور شاه حسينوف: إن ‏الحرب الوطنية التي بدأت في 27 أيلول عام 2020 واستمرت 44 ‏يوماً، شكّلت منعطفاً تاريخياً في مسيرة بلاده، مشيراً إلى أن الثامن ‏من تشرين الثاني من العام نفسه، الذي شهد تحرير مدينة شوشا، ‏يمثل يوماً خالداً في وجدان الأذربيجانيين، لما للمدينة من مكانة ‏ثقافية وتاريخية.‏

وبيّن حسينوف أن السلام والاستقرار يشكّلان أساس التنمية ‏والازدهار، وأن احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها ومبادئ ‏القانون الدولي يمثل ركناً أساسياً في بناء علاقات إقليمية ودولية ‏مستقرة.‏

أذربيجان.. من أوائل الدول الداعمة لسوريا

وعن العلاقات السورية الأذربيجانية، أوضح القائم بالأعمال، في ‏تصريح لـ سانا، أن بلاده كانت من أوائل الدول التي قدمت دعماً ‏سياسياً لسوريا، مشيراً إلى زيارة وفد وزاري أذربيجاني إلى دمشق ‏بعد ثلاثة أسابيع فقط من سقوط النظام البائد، لنقل موقف بلاده ‏الداعم لسوريا، لتعقبها الزيارات المتبادلة ولقاءات القمة بين ‏مسؤولي البلدين، إضافة إلى التعاون في المجال الإنساني.‏

بدوره، أشار عضو مجلس الشعب عبد الرحمن مصطفى في ‏تصريح مماثل، إلى أن مشاركة سوريا في هذا الحفل تعكس ‏انفتاحها وعلاقاتها الدولية، لافتاً إلى وقوف أذربيجان إلى جانب ‏سوريا منذ بداية التحرير.‏

التعافي التدريجي وعودة العلاقات

من جهته، أوضح رئيس المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال ‏المشتركة طارق بلال، أن إقامة الحفل في دمشق تعكس مؤشرات ‏التعافي التدريجي، لافتاً إلى أن الفعاليات الاقتصادية باتت أكثر ‏تخصصاً، وتتجه نحو تحقيق نتائج عملية تتمثل في إبرام عقود ‏وزيادة الناتج المحلي.‏

وأشار بلال إلى أهمية العلاقات الاقتصادية مع أذربيجان، ولا سيما ‏في مجال الطاقة، مؤكداً عودتها إلى مسارها الطبيعي، ومبيناً أن ‏مشاركة الجانب السوري مؤخراً في أعمال منتدى أذربيجان الدولي ‏الثاني للاستثمار في باكو، حملت رسالة واضحة حول اهتمام سوريا ‏بتعزيز التبادل التجاري وتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين.‏

وفي السياق ذاته، هنأ سفير مملكة البحرين بدمشق وحيد مبارك ‏سيار الشعب الأذربيجاني بـ”يوم النصر”، متمنياً له دوام التقدم ‏والازدهار، لافتاً إلى أن إقامة هذه الاحتفالات في دمشق تعكس ‏عودة السفارات الشقيقة والصديقة، وعودة الأمن والأمان إلى ‏سوريا، وتعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها خلال المرحلة المقبلة.‏

وكانت أذربيجان وأرمينيا وروسيا وقعت في العاشر من تشرين ‏الثاني عام 2020 ‌‏اتفاقاً ثلاثياً أنهى الحرب بين أذربيجان وأرمينيا، ‏فيما أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام ‌‏علييف الثامن من تشرين الثاني ‏يوماً وطنياً باسم “يوم النصر”، تخليداً لهذه المناسبة.‏