‏ سفارة أذربيجان في دمشق تقيم حفل استقبال بمناسبة ذكرى “يوم ‏النصر”‏

دمشق-سانا
نظمت سفارة جمهورية أذربيجان لدى سوريا اليوم الأحد، حفل استقبال بمناسبة ذكرى “يوم النصر” لبلادها، وذلك في فندق غولدن مزة بدمشق، بحضور رسمي ودبلوماسي.
وقال القائم بأعمال سفارة أذربيجان بدمشق ألنور شاه حسينوف: إن الحرب الوطنية التي بدأت في 27 أيلول عام 2020 واستمرت 44 يوماً، شكّلت منعطفاً تاريخياً في مسيرة بلاده، مشيراً إلى أن الثامن من تشرين الثاني من العام نفسه، الذي شهد تحرير مدينة شوشا، يمثل يوماً خالداً في وجدان الأذربيجانيين، لما للمدينة من مكانة ثقافية وتاريخية.
وبيّن حسينوف أن السلام والاستقرار يشكّلان أساس التنمية والازدهار، وأن احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها ومبادئ القانون الدولي يمثل ركناً أساسياً في بناء علاقات إقليمية ودولية مستقرة.
أذربيجان.. من أوائل الدول الداعمة لسوريا
وعن العلاقات السورية الأذربيجانية، أوضح القائم بالأعمال، في تصريح لـ سانا، أن بلاده كانت من أوائل الدول التي قدمت دعماً سياسياً لسوريا، مشيراً إلى زيارة وفد وزاري أذربيجاني إلى دمشق بعد ثلاثة أسابيع فقط من سقوط النظام البائد، لنقل موقف بلاده الداعم لسوريا، لتعقبها الزيارات المتبادلة ولقاءات القمة بين مسؤولي البلدين، إضافة إلى التعاون في المجال الإنساني.
بدوره، أشار عضو مجلس الشعب عبد الرحمن مصطفى في تصريح مماثل، إلى أن مشاركة سوريا في هذا الحفل تعكس انفتاحها وعلاقاتها الدولية، لافتاً إلى وقوف أذربيجان إلى جانب سوريا منذ بداية التحرير.
التعافي التدريجي وعودة العلاقات
من جهته، أوضح رئيس المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة طارق بلال، أن إقامة الحفل في دمشق تعكس مؤشرات التعافي التدريجي، لافتاً إلى أن الفعاليات الاقتصادية باتت أكثر تخصصاً، وتتجه نحو تحقيق نتائج عملية تتمثل في إبرام عقود وزيادة الناتج المحلي.
وأشار بلال إلى أهمية العلاقات الاقتصادية مع أذربيجان، ولا سيما في مجال الطاقة، مؤكداً عودتها إلى مسارها الطبيعي، ومبيناً أن مشاركة الجانب السوري مؤخراً في أعمال منتدى أذربيجان الدولي الثاني للاستثمار في باكو، حملت رسالة واضحة حول اهتمام سوريا بتعزيز التبادل التجاري وتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وفي السياق ذاته، هنأ سفير مملكة البحرين بدمشق وحيد مبارك سيار الشعب الأذربيجاني بـ”يوم النصر”، متمنياً له دوام التقدم والازدهار، لافتاً إلى أن إقامة هذه الاحتفالات في دمشق تعكس عودة السفارات الشقيقة والصديقة، وعودة الأمن والأمان إلى سوريا، وتعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها خلال المرحلة المقبلة.
وكانت أذربيجان وأرمينيا وروسيا وقعت في العاشر من تشرين الثاني عام 2020 اتفاقاً ثلاثياً أنهى الحرب بين أذربيجان وأرمينيا، فيما أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الثامن من تشرين الثاني يوماً وطنياً باسم “يوم النصر”، تخليداً لهذه المناسبة.