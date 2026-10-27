ندوة حوارية في معرض “‏FORTIX 2026‌‏” بدمشق تناقش مخاطر الألغام ومخلفات ‏الحرب

دمشق-سانا
ناقشت الندوة الحوارية التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات معرض سوريا الدولي للأمن والسلامة “FORTIX 2026”، على أرض مدينة المعارض بدمشق، مخاطر الألغام ومخلفات الحرب، وسبل الحدّ من آثارها على حياة المدنيين.
وتناولت الندوة آليات تحديد المناطق الملوثة ومسحها وإزالة المخلفات الخطرة منها، إلى جانب أهمية تطوير التقنيات والمعدات المستخدمة في أعمال مكافحة الألغام وتعزيز معايير السلامة.
التوعية في مخاطر الألغام
أكد مدير إدارة إزالة مخلفات الحرب ومكافحة الألغام في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أحمد يازجي في تصريح لـ سانا، أن الألغام ومخلفات الحرب تمثل خطراً مستمراً يهدد حياة المدنيين في سوريا، ويتسبب بوقوع إصابات وخسائر بشرية، مشيراً إلى أهمية التوعية بمخاطرها وحجم التلوث الناجم عنها.
وأوضح يازجي أن عمل الإدارة يتركز حالياً على تحديد المناطق الملوثة ومواقع الخطر، وتنفيذ عمليات المسح والإزالة، بما يسهم في تحديد طبيعة التهديدات القائمة وتوجيه الجهود نحو المناطق التي تحتاج إلى التدخل.
استخدام التكنولوجيا الحديثة
من جهته، بيّن معاون مدير المركز الوطني للأعمال المتعلقة بالألغام في الوزارة محمد رشيد في تصريح مماثل، أن الندوة سلطت الضوء على أهمية تعزيز الشراكات مع الجهات المعنية والمنظمات والمانحين، وتطوير استخدام التكنولوجيا الحديثة والمعدات المتخصصة في أعمال مكافحة الألغام، مع إعطاء الأولوية لمعايير الأمن والسلامة قبل اعتماد هذه التقنيات في الميدان.
وأشار رشيد إلى أن المركز الوطني يضطلع بدور إشرافي وتنسيقي، ويعمل على تطوير الاستراتيجيات والمعايير الناظمة لأعمال مكافحة الألغام، بما يساعد على تحسين جودة العمل وتوفير بيانات أكثر دقة حول المناطق المشتبه بتلوثها.
خريطة تفاعلية للألغام ومخلفات الحرب
لفت معاون مدير المركز الوطني للأعمال المتعلقة بالألغام، إلى العمل على إطلاق خريطة تفاعلية للألغام ومخلفات الحرب، تهدف إلى تحديد المناطق المشتبه بتلوثها والمناطق التي ثبت وجود التلوث فيها، بما يدعم ترتيب أولويات التدخل، ولا سيما في المناطق المرتبطة بعودة النازحين، والأراضي الزراعية، والطرقات.
وشدد رشيد على أن إطلاق الخريطة لا يعني انتهاء خطر الألغام ومخلفات الحرب في سوريا، بل يشكل خطوة لتحديد مواقع الخطر وتوجيه عمليات المسح والإزالة، مؤكداً أهمية التعامل بحذر مع المناطق المشتبه بتلوثها وعدم اعتبارها آمنة قبل التحقق منها وفق الإجراءات المعتمدة.
وكان وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، أكد على هامش معرض سوريا الدولي للأمن والسلامة “FORTIX 2026”، أن المركز الوطني للأعمال المتعلقة بالألغام، يعمل على تنفيذ الاستراتيجية الموضوعة لمكافحة الألغام خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيراً إلى أنه سيتم إطلاق أول خريطة لتوزع الألغام في سوريا قريباً، بهدف تحديد المناطق الملوثة بالألغام وتعزيز جهود التعامل معها.
وانطلقت أمس الأول الأحد فعاليات معرض سوريا الدولي للأمن والسلامة ” FORTIX 2026”، الذي تنظمه شركة “وسم” للحلول الإلكترونية والبرمجية الذكية، بالتعاون مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، بمشاركة جهات حكومية ومؤسسات وشركات متخصصة في مجالات الأمن والسلامة.