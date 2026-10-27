ندوة حوارية في معرض “‏FORTIX 2026‌‏” بدمشق تناقش مخاطر الألغام ومخلفات ‏الحرب

دمشق-سانا‏

‏ ناقشت الندوة الحوارية التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات معرض سوريا الدولي ‏للأمن والسلامة “‏FORTIX 2026‌‏”، على أرض مدينة المعارض بدمشق، مخاطر الألغام ‏ومخلفات الحرب، وسبل الحدّ من آثارها على حياة المدنيين.‏

وتناولت الندوة آليات تحديد المناطق الملوثة ومسحها وإزالة المخلفات الخطرة منها، إلى ‏جانب أهمية تطوير التقنيات والمعدات المستخدمة في أعمال مكافحة الألغام وتعزيز ‏معايير السلامة.‏

التوعية في مخاطر الألغام

أكد مدير إدارة إزالة مخلفات الحرب ومكافحة الألغام في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث ‏أحمد يازجي في تصريح لـ سانا، أن الألغام ومخلفات الحرب تمثل خطراً مستمراً يهدد ‏حياة المدنيين في سوريا، ويتسبب بوقوع إصابات وخسائر بشرية، مشيراً إلى أهمية ‏التوعية بمخاطرها وحجم التلوث الناجم عنها.‏

وأوضح يازجي أن عمل الإدارة يتركز حالياً على تحديد المناطق الملوثة ومواقع الخطر، ‏وتنفيذ عمليات المسح والإزالة، بما يسهم في تحديد طبيعة التهديدات القائمة وتوجيه ‏الجهود نحو المناطق التي تحتاج إلى التدخل.‏

استخدام التكنولوجيا الحديثة

من جهته، بيّن معاون مدير المركز الوطني للأعمال المتعلقة ‏بالألغام في الوزارة محمد ‏رشيد في تصريح مماثل، أن الندوة سلطت الضوء على أهمية تعزيز الشراكات مع ‏الجهات المعنية والمنظمات والمانحين، وتطوير استخدام التكنولوجيا الحديثة والمعدات ‏المتخصصة في أعمال مكافحة الألغام، مع إعطاء الأولوية لمعايير الأمن والسلامة قبل ‏اعتماد هذه التقنيات في الميدان.‏

وأشار رشيد إلى أن المركز الوطني يضطلع بدور إشرافي وتنسيقي، ويعمل على تطوير ‏الاستراتيجيات والمعايير الناظمة لأعمال مكافحة الألغام، بما يساعد على تحسين جودة ‏العمل وتوفير بيانات أكثر دقة حول المناطق المشتبه بتلوثها.‏

خريطة تفاعلية للألغام ومخلفات الحرب

لفت معاون مدير المركز الوطني للأعمال المتعلقة ‏بالألغام، إلى العمل على إطلاق ‏خريطة تفاعلية للألغام ومخلفات الحرب، تهدف إلى تحديد المناطق المشتبه بتلوثها ‏والمناطق التي ثبت وجود التلوث فيها، بما يدعم ترتيب أولويات التدخل، ولا سيما في ‏المناطق المرتبطة بعودة النازحين، والأراضي الزراعية، والطرقات.‏

وشدد رشيد على أن إطلاق الخريطة لا يعني انتهاء خطر الألغام ومخلفات الحرب في ‏سوريا، بل يشكل خطوة لتحديد مواقع الخطر وتوجيه عمليات المسح والإزالة، مؤكداً ‏أهمية التعامل بحذر مع المناطق المشتبه بتلوثها وعدم اعتبارها آمنة قبل التحقق منها وفق ‏الإجراءات المعتمدة.‏

وكان وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، أكد على هامش معرض سوريا ‏الدولي للأمن والسلامة “‏FORTIX 2026‌‏”، أن المركز الوطني للأعمال المتعلقة ‏بالألغام، ‏يعمل على تنفيذ الاستراتيجية الموضوعة لمكافحة الألغام خلال السنوات الثلاث ‏المقبلة، ‏مشيراً إلى أنه سيتم إطلاق أول خريطة لتوزع الألغام في سوريا قريباً، بهدف ‏تحديد ‏المناطق الملوثة بالألغام وتعزيز جهود التعامل معها.‏

وانطلقت أمس الأول الأحد فعاليات معرض سوريا الدولي للأمن ‏والسلامة ” ‏FORTIX ‌‎2026‌‏”، الذي تنظمه شركة “وسم” للحلول الإلكترونية ‏والبرمجية الذكية، بالتعاون مع ‏وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، بمشاركة جهات ‏حكومية ومؤسسات وشركات ‏متخصصة في مجالات الأمن والسلامة.‏