مقتل طفل في ريف تدمر الشرقي جراء انفجار قنبلة من مخلفات الحرب

حمص- سانا

قتل طفل مساء اليوم الإثنين في ريف تدمر الشرقي متأثراً بإصابته، جراء انفجار قنبلة من مخلفات الحرب.

وأوضح مدير منطقة تدمر ساهر صغير في تصريح لـ سانا، أن الطفل البالغ من العمر 11 عاماً من أهالي قرية الطيبة الشرقية التابعة لناحية السخنة بريف تدمر، وفارق الحياة إثر انفجار قنبلة عنقودية كان يعبث بها.

وأضاف صغير: إنه تم إسعاف الطفل إلى مستوصف السخنة، إلا أنه توفي قبل وصوله متأثراً بجروحه.

ودعا صغير الأهالي إلى توخي الحذر وعدم الاقتراب من الأجسام المشبوهة، والإبلاغ عنها للجهات المختصة.

وتشهد مناطق واسعة من البادية السورية، ولا سيما في ريف تدمر الشرقي، انتشاراً لمخلفات الحرب والألغام، ما يشكل تهديداً لحياة المدنيين وخاصة الأطفال.