الموارد المائية بحمص: ضبط 60 بئراً مخالفة منذ بداية العام ‏

حمص-سانا
أكد مدير الموارد المائية في محافظة حمص محمد الحسين استمرار جهود المديرية في ضبط مخالفات حفر الآبار واستثمارها، وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بهدف الحد من استنزاف المياه الجوفية والحفاظ على المخزون المائي.
وأوضح الحسين في تصريح لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، أن المديرية نظمت منذ التحرير حتى الآن ضبوطاً بحق أكثر من 100 بئر مخالفة، منها 60 بئراً مخالفة منذ بداية العام الجاري، مشيراً إلى أن الإجراءات تتضمن حجز الحفارات المخالفة، وإحالة الضبوط المنظمة إلى القضاء المختص.
ولفت الحسين إلى أن عدد الحفارات المحجوزة في مرآب المديرية تجاوز 550 حفارة نتيجة المخالفات، مؤكداً أن عمليات الرقابة والمتابعة مستمرة عبر الجولات الميدانية التابعة للمديرية، إلى جانب تلقي البلاغات الواردة من المواطنين والجهات المعنية، بالتنسيق والتعاون المشترك مع الوحدات الإدارية والجهات الشرطية في المحافظة لقمع أي مخالفات فور حدوثها.
وبين الحسين أن الآبار المرخصة تخضع لشروط محددة لكميات الضخ، وتتم مراقبتها بواسطة عدادات، فيما تتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وفقاً لطبيعة المخالفة.
ودعا الحسين إلى ترشيد استهلاك المياه، ولا سيما في القطاع الزراعي، عبر التوسع في استخدام تقنيات الري الحديث ورفع كفاءة الري الحقلي، داعياً إلى تعزيز التعاون المجتمعي والإبلاغ عن مخالفات الحفر، بما يسهم في حماية الموارد المائية وضمان استدامتها.
وكان مدير الإدارة المتكاملة للموارد المائية في الهيئة العامة للموارد المائية المهندس عبد الله القاطع، أوضح لمراسلة سانا في الـ19 من شهر كانون الثاني في العام الجاري، أن الهطولات المطرية سجلت خلال العشر سنوات الأخيرة أدنى مستوياتها، ما انعكس سلباً على الواقع المائي، وأدى إلى استنزاف كبير في المياه الجوفية، ولا سيما نتيجة الحفر العشوائي للآبار غير المرخصة في عدد من المحافظات.