الموارد المائية بحمص: ضبط 60 بئراً مخالفة منذ بداية العام ‏

حمص-سانا ‏

أكد مدير الموارد المائية في محافظة حمص محمد الحسين استمرار جهود ‏المديرية في ضبط مخالفات حفر الآبار واستثمارها، وتطبيق الإجراءات ‏القانونية بحق المخالفين، بهدف الحد من استنزاف المياه الجوفية والحفاظ ‏على المخزون المائي.‏

وأوضح الحسين في تصريح لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، أن المديرية نظمت ‏منذ التحرير حتى الآن ضبوطاً بحق أكثر من 100 بئر مخالفة، منها 60 ‏بئراً مخالفة منذ بداية العام الجاري، مشيراً إلى أن الإجراءات تتضمن حجز ‏الحفارات المخالفة، وإحالة الضبوط المنظمة إلى القضاء المختص.‏

ولفت الحسين إلى أن عدد الحفارات المحجوزة في مرآب المديرية تجاوز ‌‏550 حفارة نتيجة المخالفات، مؤكداً أن عمليات الرقابة والمتابعة مستمرة ‏عبر الجولات الميدانية التابعة للمديرية، إلى جانب تلقي البلاغات الواردة من ‏المواطنين والجهات المعنية، بالتنسيق والتعاون المشترك مع الوحدات ‏الإدارية والجهات الشرطية في المحافظة لقمع أي مخالفات فور حدوثها.‏

وبين الحسين أن الآبار المرخصة تخضع لشروط محددة لكميات الضخ، وتتم ‏مراقبتها بواسطة عدادات، فيما تتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، ‏وفقاً لطبيعة المخالفة.‏

ودعا الحسين إلى ترشيد استهلاك المياه، ولا سيما في القطاع الزراعي، عبر ‏التوسع في استخدام تقنيات الري الحديث ورفع كفاءة الري الحقلي، داعياً إلى ‏تعزيز التعاون المجتمعي والإبلاغ عن مخالفات الحفر، بما يسهم في حماية ‏الموارد المائية وضمان استدامتها.‏

وكان مدير الإدارة المتكاملة للموارد المائية في الهيئة العامة للموارد المائية ‏المهندس عبد الله القاطع، أوضح لمراسلة سانا في الـ19 من شهر كانون الثاني ‏في العام الجاري، أن الهطولات المطرية سجلت خلال العشر سنوات الأخيرة ‏أدنى مستوياتها، ما انعكس سلباً على الواقع المائي، وأدى إلى استنزاف كبير ‏في المياه الجوفية، ولا سيما نتيجة الحفر العشوائي للآبار غير المرخصة في ‏عدد من المحافظات.‏