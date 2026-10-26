الطوارئ تحذر من اضطراب بحري قبالة اللاذقية ‏وطرطوس يبدأ الخميس المقبل

دمشق-سانا
حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من فترة اضطراب يشهدها البحر قبالة سواحل محافظتَي اللاذقية وطرطوس خلال الفترة من ظهر الخميس المقبل الموافق لـ 29 تشرين الأول الجاري ويستمر حتى صباح السبت الموافق لـ 31 منه.
وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الإثنين، أنه من المتوقع أن تشهد أمواج البحر اضطراباً، تكون ذروته خلال الفترة من عصر الخميس حتى مساء الجمعة حيث يتجاوز ارتفاع الموج 1 متر ويصل إلى 1.5 متر .
وأشارت الوزارة إلى أن اضطراب البحر يترافق مع حركة رياح تتراوح ما بين 20 و30 كم/ساعة وأحوال جوية غير مستقرة مع احتمالية تشكّل تنين البحر.
تعليمات السلامة
أهابت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بضرورة اتباع الإرشادات التالية:
- إيقاف عمليات الصيد والإبحار خلال فترة الاضطراب.
- الامتناع عن السباحة واستخدام القوارب المطاطية ووسائل الترفيه البحرية الخفيفة خلال هذه الفترة.
- مراقبة الأطفال بشكل مستمر، وعدم السماح لهم بالاقتراب أو اللعب بالقرب من البحر.
- تجنب الاقتراب من الحواجز الصخرية والأرصفة وحواف الشاطئ أثناء ارتفاع الأمواج واشتداد سرعة الرياح.
- عدم محاولة إنقاذ أي شخص في البحر، والتواصل فوراً مع المنقذين أو خفر السواحل.
- تجنب مصبات الأودية والمناطق المنخفضة المعرّضة لتجمع المياه.
- عدم المجازفة والاقتراب من البحر أثناء اشتداد الرياح وارتفاع الأمواج بغرض التصوير.
- الالتزام بتعليمات مديريات الموانئ وخفر السواحل والجهات المختصة، ومتابعة النشرات الجوية والبحرية الرسمية.
- الالتزام بإشارات التحذير والتعليمات الصادرة عن المنقذين والجهات المختصة.