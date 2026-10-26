الطوارئ تحذر من اضطراب بحري قبالة اللاذقية ‏وطرطوس يبدأ الخميس المقبل

دمشق-سانا

حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من فترة ‏اضطراب يشهدها البحر قبالة سواحل محافظتَي ‏اللاذقية وطرطوس خلال الفترة من ظهر الخميس ‏المقبل الموافق لـ 29 تشرين الأول الجاري ‏ويستمر حتى صباح السبت الموافق لـ 31 منه. ‏

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم ‏الإثنين، أنه من المتوقع أن تشهد أمواج البحر ‏اضطراباً، تكون ذروته خلال الفترة من عصر ‏الخميس حتى مساء الجمعة حيث يتجاوز ارتفاع ‏الموج 1 متر ويصل إلى 1.5 متر .‏

وأشارت الوزارة إلى أن اضطراب البحر يترافق ‏مع حركة رياح تتراوح ما بين 20 و30 كم/ساعة ‏وأحوال جوية غير مستقرة مع احتمالية تشكّل تنين ‏البحر.‏

تعليمات السلامة

أهابت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة ‏الطوارئ وإدارة الكوارث بضرورة اتباع ‏الإرشادات التالية: ‏

‏- إيقاف عمليات الصيد والإبحار خلال فترة ‏الاضطراب.‏

‏- الامتناع عن السباحة واستخدام القوارب ‏المطاطية ووسائل الترفيه البحرية الخفيفة خلال ‏هذه الفترة.‏

‏- مراقبة الأطفال بشكل مستمر، وعدم السماح لهم ‏بالاقتراب أو اللعب بالقرب من البحر.‏

‏- تجنب الاقتراب من الحواجز الصخرية ‏والأرصفة وحواف الشاطئ أثناء ارتفاع الأمواج ‏واشتداد سرعة الرياح.‏

‏- عدم محاولة إنقاذ أي شخص في البحر، ‏والتواصل فوراً مع المنقذين أو خفر السواحل.‏

‏- تجنب مصبات الأودية والمناطق المنخفضة ‏المعرّضة لتجمع المياه. ‏

‏- عدم المجازفة والاقتراب من البحر أثناء اشتداد ‏الرياح وارتفاع الأمواج بغرض التصوير. ‏

‏- الالتزام بتعليمات مديريات الموانئ وخفر ‏السواحل والجهات المختصة، ومتابعة النشرات ‏الجوية والبحرية الرسمية. ‏

‏- الالتزام بإشارات التحذير والتعليمات الصادرة ‏عن المنقذين والجهات المختصة.‏