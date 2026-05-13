دورة في درعا تعزّز مهارات المكفوفين في القراءة والكتابة بنظام برايل

درعا-سانا

ركّزت الدورة المتخصصة التي أطلقتها مؤسسة عيون درعا اليوم الأربعاء، بالتعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، على تعليم مهارات القراءة والكتابة بنظام برايل للمكفوفين، وذلك في إطار مبادرات مجتمعية تهدف إلى دعم ذوي الإعاقة البصرية وتمكينهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع.

وتستهدف الدورة الأطفال والشباب والكبار من المكفوفين، بهدف تزويدهم بالمهارات الأساسية لاستخدام نظام برايل الذي يشكل الوسيلة الرئيسة للتعلم والتواصل ومتابعة التحصيل العلمي بمختلف اللغات.

وخلال زيارة إلى مقر المؤسسة، اطّلع محافظ درعا أنور طه الزعبي على سير التدريبات، والتقى المدربين والمتدربين، مؤكداً أهمية دعم المبادرات التي تعزز حضور هذه الشريحة في المجتمع.

وقال المحافظ في تصريح لمراسلة سانا: “إن هذه الدورة مبادرة مميزة لفئة تحتاج إلى مزيد من الاهتمام”، مشيراً إلى أن وجود مدربين مكفوفين يدرّسون الأطفال يعكس إرادة قوية، ويؤكد ضرورة استمرار دعم هذه الجهود.

من جانبه، أوضح المدرب تيسير أبو عرّة أن نظام برايل وسيلة للقراءة والكتابة وليس لغة مستقلة، إذ يتيح للمكفوفين تعلم العربية والإنكليزية والفرنسية وغيرها، مبيناً أنه يسعى إلى نقل خبرته للأطفال لتمكينهم من متابعة تعليمهم وإثبات حضورهم في المدارس والجامعات والمجتمع.

بدورها، أكدت المتطوعة سها الأكراد أن مؤسسة عيون درعا تنفذ مبادرات مجتمعية متعددة، مع اهتمام خاص بذوي الإعاقة البصرية، مشيرة إلى أن إطلاق دورة برايل بالتعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل يأتي استجابة لاحتياجات هذه الفئة.

ولفتت إلى أن الدعم الحكومي مهم ويسهم في تسليط الضوء على دور المكفوفين واحتياجاتهم.

وتعد مؤسسة عيون درعا إحدى المؤسسات المجتمعية الفاعلة في المحافظة، حيث تعمل على تنفيذ مبادرات إنسانية وتنموية تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً، من خلال برامج تعليمية وتوعوية وتدريبية تهدف إلى تمكين ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم في المجتمع.