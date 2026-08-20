وزير الطوارئ: حماية العاملين في المجال الإنساني مسؤولية أخلاقية وقانونية

دمشق-سانا
أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أن حماية العاملين في المجال الإنساني وضمان سلامتهم تمثل مسؤولية أخلاقية وقانونية مشيداً بالجهود المضاعفة التي يبذلها العمال الإنسانيون في سوريا.
وقال الوزير الصالح في تدوينة على منصة (X) بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني: “استذكر بكل إجلال تضحيات من فقدناهم طول السنوات الماضية وكانوا ضحايا هجمات مباشرة من نظام الأسد وحلفائه”.
وأضاف: “في هذا اليوم أيضاً نفتقد “حمزة العمارين”، الذي غيّب قسراً عن ساحات العمل الإنساني بعد أن اختطفته مجموعات مسلحة في مدينة السويداء منتصف شهر تموز 2025، خلال مهمة إنسانية للإجلاء وتقديم المساعدة للمدنيين.
ويصادف 19 آب من كل عام اليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي اعتمدته الأمم المتحدة تخليداً لذكرى 22 عاملاً إنسانياً قتلوا في تفجير فندق القناة في بغداد في 19 آب 2003، وتضامناً مع المتضررين من الأزمات حول العالم، إضافة إلى التوعية بالمخاطر التي يواجهها العاملون في تقديم المساعدات للمتضررين من النزاعات والكوارث.