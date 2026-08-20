وزير الطوارئ: حماية العاملين في المجال الإنساني مسؤولية أخلاقية وقانونية

‏ دمشق-سانا‏

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أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أن حماية العاملين في المجال ‌‏الإنساني وضمان سلامتهم تمثل مسؤولية أخلاقية وقانونية مشيداً بالجهود المضاعفة ‌‏التي يبذلها العمال الإنسانيون في سوريا.‏

‏ وقال الوزير الصالح في تدوينة على منصة (‏X‏) بمناسبة اليوم العالمي للعمل ‌‏الإنساني: “استذكر بكل إجلال تضحيات من فقدناهم طول السنوات الماضية وكانوا ‌‏ضحايا هجمات مباشرة من نظام الأسد وحلفائه”.‏

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وأضاف: “في هذا اليوم أيضاً نفتقد “حمزة العمارين”، الذي غيّب قسراً عن ساحات ‌‏العمل الإنساني بعد أن اختطفته مجموعات مسلحة في مدينة السويداء منتصف شهر ‌‏تموز 2025، خلال مهمة إنسانية للإجلاء وتقديم المساعدة للمدنيين.‏

ويصادف 19 آب من كل عام اليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي اعتمدته الأمم ‌‏المتحدة تخليداً لذكرى 22 عاملاً إنسانياً قتلوا في تفجير فندق القناة في بغداد في 19 ‌‏آب 2003، وتضامناً مع المتضررين من الأزمات ‏حول العالم، ‏إضافة إلى التوعية ‏بالمخاطر التي يواجهها العاملون في تقديم ‏المساعدات ‏للمتضررين من النزاعات ‏والكوارث.‏