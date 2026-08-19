قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابين في جباتا الخشب بريف القنيطرة ‏

القنيطرة-سانا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء في بلدة جباتا الخشب بريف ‏القنيطرة الشمالي واعتقلت شابين.‏

وذكر مراسل سانا في القنيطرة أن قوة للاحتلال تضم أكثر من 100 عنصر ونحو ‌‏15 آلية عسكرية اقتحمت البلدة، ونفذت عمليات مداهمة لعدد من المنازل، واعتقلت ‏شابين واقتادتهما إلى أحد مواقعها في محمية جباتا الخشب، قبل أن تنسحب من ‏المنطقة.‏

وكانت قوات الاحتلال استهدفت أمس الثلاثاء بقذيفة مدفعية منطقة حوض اليرموك ‏في ريف درعا الغربي.‏

وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، عبر ‏توغلاتها المتكررة ‏في الجنوب السوري، ومداهمة منازل المدنيين ‌‏واعتقالهم، وتجريف الأراضي، وإطلاق ‏القذائف.‏

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من ‏أراضيها، مؤكدةً أن جميع ‏الإجراءات التي يتخذها باطلة ولاغية، ‏ولا يترتب ‏عليها أي أثر قانوني وفقاً للقانون ‏الدولي، كما تدعو ‏المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وإلزام إسرائيل ‌‏بالانسحاب الكامل من ‏الجنوب السوري.‏