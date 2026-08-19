قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابين في جباتا الخشب بريف القنيطرة ‏

القنيطرة-سانا
توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي واعتقلت شابين.
وذكر مراسل سانا في القنيطرة أن قوة للاحتلال تضم أكثر من 100 عنصر ونحو 15 آلية عسكرية اقتحمت البلدة، ونفذت عمليات مداهمة لعدد من المنازل، واعتقلت شابين واقتادتهما إلى أحد مواقعها في محمية جباتا الخشب، قبل أن تنسحب من المنطقة.
وكانت قوات الاحتلال استهدفت أمس الثلاثاء بقذيفة مدفعية منطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي.
وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، عبر توغلاتها المتكررة في الجنوب السوري، ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم، وتجريف الأراضي، وإطلاق القذائف.
وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.