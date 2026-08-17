هيئة تقانة المعلومات تدعو لتعزيز أمن البيانات في الجهات العامة‎ ‎

دمشق-سانا
دعت الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات العاملين في الجهات العامة إلى الالتزام بمجموعة من الإجراءات الوقائية للحد من مخاطر الاختراق وتسريب المعلومات، وتعزيز مستوى الأمان في التعامل مع البيانات والأنظمة الرقمية.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم الإثنين، أن إجراءات التعامل الآمن تتضمن التحقق من هوية المرسل قبل فتح أي رسالة إلكترونية أو مرفق، وتجنب الدخول إلى الروابط أو فتح الملفات المضغوطة مجهولة المصدر، لما قد تنطوي عليه من مخاطر أمنية، مشيرة إلى ضرورة توخي الحذر من الرسائل التي تتضمن دعوات لحضور فعاليات أو مؤتمرات، الواردة من جهات غير معروفة أو التي تحتوي على روابط ومرفقات غير متوقعة، إذ قد تُستغل كوسيلة للتصيد الإلكتروني أو لاختراق الأجهزة والأنظمة.
الحفاظ على سرية وثائق العمل
وشددت الهيئة على ضرورة الحفاظ على سرية وثائق العمل والبيانات الحساسة، وعدم تصوير أو مشاركة الوثائق أو شاشات الحواسيب التي تتضمن معلومات حساسة أو غير مخصصة للتداول.
وأكدت الهيئة أن الالتزام بهذه الإجراءات يسهم في تعزيز الوعي بالأمن السيبراني، والحد من محاولات الاختراق وتسريب المعلومات، وحماية البيانات والموارد الرقمية في الجهات العامة.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار تعزيز الوعي بالأمن السيبراني لدى العاملين في الجهات العامة، وترسيخ الممارسات الآمنة في التعامل مع المعلومات والأنظمة الرقمية، بما يسهم في حماية البيانات وتقليل فرص تعرضها للاختراق أو التسريب.