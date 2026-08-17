هيئة تقانة المعلومات تدعو لتعزيز أمن البيانات في الجهات العامة‎ ‎

دمشق-سانا‏

دعت الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات العاملين في الجهات ‏العامة إلى الالتزام بمجموعة من الإجراءات الوقائية للحد من ‏مخاطر الاختراق وتسريب المعلومات، وتعزيز مستوى الأمان في ‏التعامل مع البيانات والأنظمة الرقمية‎.‎

وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم الإثنين، أن إجراءات التعامل ‏الآمن تتضمن التحقق من هوية المرسل قبل فتح أي رسالة ‏إلكترونية أو مرفق، وتجنب الدخول إلى الروابط أو فتح الملفات ‏المضغوطة مجهولة المصدر، لما قد تنطوي عليه من مخاطر ‏أمنية، مشيرة إلى ضرورة توخي الحذر من الرسائل التي تتضمن ‏دعوات لحضور فعاليات أو مؤتمرات، الواردة من جهات غير ‏معروفة أو التي تحتوي على روابط ومرفقات غير متوقعة، إذ قد ‏تُستغل كوسيلة للتصيد الإلكتروني أو لاختراق الأجهزة والأنظمة‎.‎

الحفاظ على سرية وثائق العمل

وشددت الهيئة على ضرورة الحفاظ على سرية وثائق العمل ‏والبيانات الحساسة، وعدم تصوير أو مشاركة الوثائق أو شاشات ‏الحواسيب التي تتضمن معلومات حساسة أو غير مخصصة ‏للتداول‎.‎

وأكدت الهيئة أن الالتزام بهذه الإجراءات يسهم في تعزيز الوعي ‏بالأمن السيبراني، والحد من محاولات الاختراق وتسريب ‏المعلومات، وحماية البيانات والموارد الرقمية في الجهات العامة‎.‎

وتأتي هذه التوجيهات في إطار تعزيز الوعي بالأمن السيبراني لدى ‏العاملين في الجهات العامة، وترسيخ الممارسات الآمنة في التعامل ‏مع المعلومات والأنظمة الرقمية، بما يسهم في حماية البيانات ‏وتقليل فرص تعرضها للاختراق أو التسريب‎.‎