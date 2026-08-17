إغلاق الجسر الترابي بدير الزور نتيجة أعمال صيانة

دير الزور-سانا

أعلنت لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور ‏اليوم الإثنين إغلاق الجسر الترابي اعتباراً من صباح ‏يوم غد الثلاثاء الـ 18 من آب، وذلك نتيجة ‏أعمال التدعيم والصيانة، وذلك حتى إشعار آخر‎.‎

وأوضح رئيس اللجنة فايز عباس في تصريح لمراسل ‏سانا أن الجسر الحربي سيكون بديلاً خلال فترة ‏الإغلاق، وسيكون الخروج من المدينة عبر طريق ‏العلاليش، والدخول إليها عبر طريق حويجة صكر، ‏بواقع خمس دقائق للذهاب وخمس دقائق للإياب‎.‎

وشدد عباس على منع مرور الآليات الثقيلة عبر الجسر ‏الحربي، بما فيها آليات “الإنتر”، حفاظاً على سلامة ‏الجسر وضمان استمرار حركة العبور خلال فترة تنفيذ ‏الأعمال‎.‎

يذكر أن لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور، ‏ممثلة بمديرية الخدمات الفنية، نفذت في ال 15 من آب ‏الجاري أعمالاً احترازية لتدعيم الجسر الترابي على نهر ‏الفرات، بالتزامن مع ارتفاع منسوب مياه النهر، وللحفاظ ‏على استمرارية حركة العبور بين ضفتي النهر‎.‎