إغلاق الجسر الترابي بدير الزور نتيجة أعمال صيانة

دير الزور-سانا
أعلنت لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور اليوم الإثنين إغلاق الجسر الترابي اعتباراً من صباح يوم غد الثلاثاء الـ 18 من آب، وذلك نتيجة أعمال التدعيم والصيانة، وذلك حتى إشعار آخر.
وأوضح رئيس اللجنة فايز عباس في تصريح لمراسل سانا أن الجسر الحربي سيكون بديلاً خلال فترة الإغلاق، وسيكون الخروج من المدينة عبر طريق العلاليش، والدخول إليها عبر طريق حويجة صكر، بواقع خمس دقائق للذهاب وخمس دقائق للإياب.
وشدد عباس على منع مرور الآليات الثقيلة عبر الجسر الحربي، بما فيها آليات “الإنتر”، حفاظاً على سلامة الجسر وضمان استمرار حركة العبور خلال فترة تنفيذ الأعمال.
يذكر أن لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور، ممثلة بمديرية الخدمات الفنية، نفذت في ال 15 من آب الجاري أعمالاً احترازية لتدعيم الجسر الترابي على نهر الفرات، بالتزامن مع ارتفاع منسوب مياه النهر، وللحفاظ على استمرارية حركة العبور بين ضفتي النهر.