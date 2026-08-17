محطات مياه الرقة تواصل عملها رغم ارتفاع تدفق نهر الفرات

الرقة-سانا



أكد مدير الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في الرقة في محافظة الرقة المهندس حيان الجاسم، أن محطات مياه الشرب القريبة من مجرى نهر الفرات تعمل بكفاءة، بالتزامن مع وصول كميات المياه الممررة من سد الفرات إلى نحو 825 متراً مكعباً في الثانية، دون تسجيل أضرار فيها عند المنسوب الحالي، مع اتخاذ إجراءات احترازية لضمان استمرارية الضخ وحماية التجهيزات.

وأوضح الجاسم في تصريح لمراسل سانا، اليوم الإثنين، أن الشركة فككت ثلاث مضخات في محطات حويجة الزهرة والبورجب والحمام، رغم عدم وصول المياه إليها، مبيناً أن الطريق المؤدي إلى هذه المحطات تعرض للغمر بشكل جزئي.



وأشار الجاسم، إلى أن المحطات تقع في مناطق منخفضة ضمن مسار النهر، ما يجعلها عرضة للغمر في حال زيادة تدفق المياه، لافتاً إلى أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى تفادي أي أضرار محتملة وضمان استمرار عملها.

وبيّن الجاسم، أن الشركة بالتنسيق مع مديرية الطوارئ والخدمات الفنية دعمت طريق محطة حمرة بلاسم، برفع منسوب الطريق بطول 200 متر وعرض 6 أمتار، لضمان استمرار الوصول إلى المحطة ومواصلة ضخ المياه.



وكان مدير المؤسسة العامة لسد الفرات المهندس هيثم بكور أكد في وقت سابق اليوم ‏أن كمية المياه الممررة أصبحت بحدود 825 ‏متراً مكعباً في الثانية، و‏سيستقر التمرير عند هذا الحد لمدة عشرة أيام على الأقل، وذلك ‏استجابة لزيادة الوارد المائي من الجانب التركي عبر نهر ‏الفرات.‏