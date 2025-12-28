قوى الأمن الداخلي في بانياس توقف شخصاً بحوزته قنابل يدوية ومحادثات تحريضية

طرطوس-سانا

ألقت قوى الأمن الداخلي في مدينة بانياس بريف طرطوس القبض على المدعو زكريا حيدر الشبقي، أثناء تفتيش أحد الحواجز الطيارة، بعد أن ضبط بحوزته قنابل يدوية ومحادثات تحريضية استهدفت عناصر الأمن، ما شكّل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار.

وذكرت محافظة طرطوس عبر موقعها على تلغرام، أن الجهات المختصة أوقفته فوراً، واتخذت بحقه الإجراءات القانونية اللازمة، ضمن جهود وزارة الداخلية المتواصلة لمواجهة المخاطر الأمنية، وردع الأعمال التخريبية.

وكانت قوى الأمن الداخلي في محافظة طرطوس ألقت الشهر الماضي القبض على أفراد مجموعة خارجة عن القانون كانت تتحصن بمناطق جبلية، وضبطت بحوزتهم كميات من الأسلحة والذخائر.