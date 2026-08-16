بكور: كمية المياه الممررة من سد كديران 825 متراً مكعباً في ‏الثانية لعشرة أيام

الرقة-سانا

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أعلن مدير عام المؤسسة العامة لسد الفرات المهندس هيثم بكور، ‏أن كمية المياه الممررة من سد كديران أصبحت بحدود 825 ‏متراً مكعباً في الثانية اعتباراً من صباح اليوم الأحد، وأنه ‏سيستقر التمرير عند هذا الحد لمدة عشرة أيام على الأقل، وذلك ‏استجابة لزيادة الوارد المائي من الجانب التركي عبر نهر ‏الفرات.‏

وأوضح بكور في تصريح لمراسل سانا، أن المؤسسة رفعت ‏صباح اليوم كمية المياه الممررة إلى 825 متراً مكعباً في الثانية، ‏وسيبقى هذا المعدل ثابتاً خلال الأيام العشرة المقبلة بهدف متابعة ‏تأثيره على الواقع المائي ومناسيب النهر في محافظتي الرقة ‏ودير الزور‎.‎

متابعة المناسيب في الرقة ودير الزور

وأشار بكور إلى أن المؤسسة تراقب بشكل مستمر المناسيب ‏والتدفقات على مجرى النهر خلال فترة تثبيت التمرير، لافتاً إلى ‏أن الأوضاع الحالية في الرقة ودير الزور مستقرة وطبيعية، مبيناً ‏أن المؤسسة ستقيّم المعطيات والقياسات الميدانية بعد انتهاء فترة ‏المراقبة لاتخاذ القرار المناسب بشأن كميات المياه الممررة، ‏مؤكداً أنه لا توجد حالياً أي خطة لزيادة التمرير فوق المعدل ‏المحدد‎.‎

لا خطر عند المستوى الحالي

وأكد بكور أن هذه الزيادة لا تدعو إلى القلق، ولا يوجد أي خطر ‏عند هذا المستوى، إلا أنه شدّد على ضرورة توخي الحيطة ‏والحذر، وتجنب السباحة في النهر، وإبعاد الآليات والمعدات ‏الزراعية عن ضفافه حرصاً على السلامة العامة‎.‎

وكانت المؤسسة العامة لسد الفرات فتحت أمس السبت بوابة ‏المفيض رقم (3) بشكل جزئي، استجابة لزيادة الوارد المائي من ‏الجانب التركي عبر نهر الفرات، كما أعلنت وزارة الطاقة أمس ‏الأول، أن المؤسسة العامة لسد الفرات سترفع كميات المياه ‏الممررة من سد كديران تدريجياً من 600 إلى 800 متر مكعب ‏في الثانية، نتيجة الارتفاع المستمر في كميات المياه الواردة عبر ‏نهر الفرات من الجانب التركي، والتي تجاوزت 1200 متر ‏مكعب في الثانية بصورة متواصلة منذ نحو عشرة أيام، مع توقع ‏استمرار الواردات المرتفعة حتى نهاية الشهر الجاري‎.‎

ودعت الوزارة الأهالي في محافظتي الرقة ودير الزور ولا ‏سيما ‏القاطنين بالقرب من مجرى نهر الفرات، إلى توخي ‏الحيطة والحذر، ‏والابتعاد عن مجرى النهر وضفافه، وعدم ‏السباحة فيه.‏

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