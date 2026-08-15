الأرصاد الجوية السورية توضح أسباب الهطولات المطرية بعدة مناطق ‏

دمشق-سانا

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أكد مدير الرصد والتنبؤ في المركز الوطني للأرصاد الجوية بوزارة الطوارئ وإدارة ‏الكوارث شادي جاويش، أن الهطولات المطرية التي شهدتها مناطق عدة في سوريا يوم ‏أمس الجمعة، نتجت عن حالة جوية استثنائية، تمثلت بوصول كتلة هوائية باردة نسبياً في ‏الطبقات العليا من الغلاف الجوي، بالتزامن مع امتداد منخفض جوي نحو شرق المتوسط، ‏مركزه شمال البحر الأسود، وهو أمر غير معتاد خلال فصل الصيف.‏

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وأوضح جاويش في تصريح لـ سانا اليوم السبت، أن تأثير الكتل الهوائية الحارة التي ‏شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، أسهم في زيادة قدرة الغلاف الجوي على حمل ‏كميات أكبر من الرطوبة، مشيراً إلى أن ازدياد التباين الحراري بين طبقات الغلاف الجوي، ‏مع وصول الهواء البارد نسبياً في الطبقات العليا، أدى إلى تسارع نمو السحب “الحملية ‌‏”ذات الامتداد الشاقولي في منطقة بلاد الشام، رغم عدم وجود منخفض جوي ديناميكي ‏واضح في الطبقات السطحية.‏

الرطوبة والحرارة أدتا لهطولات غزيرة

وأشار إلى أن اجتماع هذه العوامل جعل الغلاف الجوي أكثر قابلية لتطور السحب ‌‏”الركامية”، وإنتاج هطولات غزيرة خلال فترات زمنية قصيرة وفي مناطق محدودة، مع ‏تسجيل تباين كبير في خصائص الغلاف الجوي بين الطبقات المختلفة، الأمر الذي يفسر ‏تفاوت كميات الهطول من منطقة إلى أخرى في سوريا.‏

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ولفت جاويش إلى أن التغير المناخي والاحتباس الحراري يؤديان دوراً في زيادة حالات ‏عدم الاستقرار الجوي والظواهر الجوية الاستثنائية على المستوى العالمي، إلا أن تأثير ‏ذلك في المنطقة لا يكون بالضرورة مباشراً أو متشابهاً في جميع الحالات، مبيناً أن ‏الاتجاهات المناخية تشير إلى زيادة تواتر بعض هذه الظواهر، التي تبقى ومناطق تأثرها خاضعة لعوامل جوية ومناخية متعددة يصعب تحديدها بدقة مسبقاً.‏

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وحول توقعات الحالة الجوية في الفترة المقبلة، أوضح جاويش أن التنبؤ بحدوث حالات ‏مشابهة للهطولات التي شهدتها عدة مناطق في سوريا أمس يبقى صعباً، نظراً إلى ‏الطبيعة الاستثنائية للحالة واعتمادها على توافر مجموعة دقيقة من العوامل الجوية التي لا ‏يمكن تحديدها قبل فترة طويلة.‏

مؤشرات لهطولات مطرية أواخر أب

وأضاف أن هناك مؤشرات أولية إلى فرص لهطولات مطرية خلال الأسبوع الأخير من ‏شهر آب الجاري، مرجحاً أن تكون الحالة الجوية المرتقبة أضعف من الحالة التي شهدتها ‏البلاد أمس، وأن يتركز تأثيرها بصورة أكبر على المرتفعات الساحلية، مع تأثير محدود ‏على المناطق الداخلية، بخلاف ما حدث أمس في مناطق داخلية عدة، ولا سيما المناطق ‏الشمالية.‏

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‏ ‏وكانت بعض المناطق في سوريا ولاسيما في إدلب واللاذقية شهدت يوم أمس الجمعة، ‏هطولات مطرية غزيرة، أدت إلى تشكّل السيول وتجمّع مياه الأمطار، ما تسبب بإغلاق ‏بعض الطرقات في بعض هذه المناطق، حيث استجابت فرق الدفاع المدني للبلاغات ‏الواردة، وعملت على تصريف مياه الأمطار وفتح الطرقات المتأثرة، إلى جانب تفقد ‏المواقع المتضررة وتأمينها، للحد من آثار الهطولات المطرية والحفاظ على سلامة ‏الأهالي وحركة المرور.‏

إدلب

اللاذقية