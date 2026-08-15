الأرصاد الجوية السورية توضح أسباب الهطولات المطرية بعدة مناطق ‏

دمشق-سانا
أكد مدير الرصد والتنبؤ في المركز الوطني للأرصاد الجوية بوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث شادي جاويش، أن الهطولات المطرية التي شهدتها مناطق عدة في سوريا يوم أمس الجمعة، نتجت عن حالة جوية استثنائية، تمثلت بوصول كتلة هوائية باردة نسبياً في الطبقات العليا من الغلاف الجوي، بالتزامن مع امتداد منخفض جوي نحو شرق المتوسط، مركزه شمال البحر الأسود، وهو أمر غير معتاد خلال فصل الصيف.
وأوضح جاويش في تصريح لـ سانا اليوم السبت، أن تأثير الكتل الهوائية الحارة التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، أسهم في زيادة قدرة الغلاف الجوي على حمل كميات أكبر من الرطوبة، مشيراً إلى أن ازدياد التباين الحراري بين طبقات الغلاف الجوي، مع وصول الهواء البارد نسبياً في الطبقات العليا، أدى إلى تسارع نمو السحب “الحملية ”ذات الامتداد الشاقولي في منطقة بلاد الشام، رغم عدم وجود منخفض جوي ديناميكي واضح في الطبقات السطحية.
الرطوبة والحرارة أدتا لهطولات غزيرة
وأشار إلى أن اجتماع هذه العوامل جعل الغلاف الجوي أكثر قابلية لتطور السحب ”الركامية”، وإنتاج هطولات غزيرة خلال فترات زمنية قصيرة وفي مناطق محدودة، مع تسجيل تباين كبير في خصائص الغلاف الجوي بين الطبقات المختلفة، الأمر الذي يفسر تفاوت كميات الهطول من منطقة إلى أخرى في سوريا.
ولفت جاويش إلى أن التغير المناخي والاحتباس الحراري يؤديان دوراً في زيادة حالات عدم الاستقرار الجوي والظواهر الجوية الاستثنائية على المستوى العالمي، إلا أن تأثير ذلك في المنطقة لا يكون بالضرورة مباشراً أو متشابهاً في جميع الحالات، مبيناً أن الاتجاهات المناخية تشير إلى زيادة تواتر بعض هذه الظواهر، التي تبقى ومناطق تأثرها خاضعة لعوامل جوية ومناخية متعددة يصعب تحديدها بدقة مسبقاً.
وحول توقعات الحالة الجوية في الفترة المقبلة، أوضح جاويش أن التنبؤ بحدوث حالات مشابهة للهطولات التي شهدتها عدة مناطق في سوريا أمس يبقى صعباً، نظراً إلى الطبيعة الاستثنائية للحالة واعتمادها على توافر مجموعة دقيقة من العوامل الجوية التي لا يمكن تحديدها قبل فترة طويلة.
مؤشرات لهطولات مطرية أواخر أب
وأضاف أن هناك مؤشرات أولية إلى فرص لهطولات مطرية خلال الأسبوع الأخير من شهر آب الجاري، مرجحاً أن تكون الحالة الجوية المرتقبة أضعف من الحالة التي شهدتها البلاد أمس، وأن يتركز تأثيرها بصورة أكبر على المرتفعات الساحلية، مع تأثير محدود على المناطق الداخلية، بخلاف ما حدث أمس في مناطق داخلية عدة، ولا سيما المناطق الشمالية.
وكانت بعض المناطق في سوريا ولاسيما في إدلب واللاذقية شهدت يوم أمس الجمعة، هطولات مطرية غزيرة، أدت إلى تشكّل السيول وتجمّع مياه الأمطار، ما تسبب بإغلاق بعض الطرقات في بعض هذه المناطق، حيث استجابت فرق الدفاع المدني للبلاغات الواردة، وعملت على تصريف مياه الأمطار وفتح الطرقات المتأثرة، إلى جانب تفقد المواقع المتضررة وتأمينها، للحد من آثار الهطولات المطرية والحفاظ على سلامة الأهالي وحركة المرور.