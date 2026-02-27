أمطار في أغلب المحافظات أغزرها في مشتى الحلو 19 مم بطرطوس

دمشق-سانا

شهدت اغلب المحافظات السورية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة، كان أعلاها 19 مم في مشتى الحلو بطرطوس.

وحسب النشرة الصادرة عن وزارة الزراعة بلغت كميات الأمطار الهاطلة المستويات التالية:

دمشق وريفها:

الحرمون 5 مم، سرغايا 7 مم، الزبداني 9 مم، مضايا 14 مم، منين 2 مم، التل 3.8 مم، قاسيون 1 مم، ساحة الحجاز 1 مم، يبرود 0.5 مم، دوار البيطرة 0.9 مم.

السويداء:

مدينة السويداء 6مم، شهبا 5 مم، صلخد 5 مم.

درعا:

نوى 4 مم، تل شهاب 2 مم، الشيخ مسكين 3 مم، إزرع 2 مم، مدينة درعا 6 مم، المسيفرة 3 مم، بصرى 2.7 مم.

القنيطرة:

حضر 14 مم، مدينة القنيطرة 6.5 مم، نبع الصخر 1 مم.

حمص:

الناصرة 7 مم، مرمريتا 8 مم، شين 7 مم، قلعة الحصن 14 مم، العريضة 9 مم، تلكلخ 4 مم، تل دو 2.5 مم، مدينة حمص 1.5 مم، المخرم 2 مم، القصير 4.1 مم.

حماة:

الرصافة 3.2 مم، وادي العيون 5 مم، مصياف 4 مم، عين حلاقيم 12 مم، ربعو 3 مم، الحميري 1.2 مم، حر بنفسه 4 مم، محردة 0.6 مم، كفر زيتا 0.4 مم، مدينة حماة 2.6 مم، السلمية 0.3 مم، الصبورة 0.7 مم، عقيربات 2 مم.

الغاب:

شطحة 15 مم، عين الكروم 3 مم، الكريم 1 مم، أفاميا 2 مم، السقيلبية 0.5 مم.

طرطوس:

القدموس 3 مم، الشيخ بدر 9 مم، مشتى الحلو 19 مم، دريكيش 6 مم، صافيتا 11 مم، حمام واصل 10 مم، الصفصافة 12 مم، مدينة طرطوس 6 مم، بانياس 11 مم.

اللاذقية:

صلنفة 2.8 مم، قسطل معاف 7.5 مم، المزيرعة 15 مم، ربيعة 7 مم، القرداحة 16 مم، الحفة 0.5 مم، القطيلبية 2.3 مم، وادي قنديل 3 مم، جبلة/حميميم 1.5 مم، بوقا 6 مم، مدينة اللاذقية 4.9 مم.

إدلب:

ابداما 3 مم، جسر الشغور 0.9 مم، دركوش 0.5 مم، كفرتخاريم 2 مم، إحسم 1 مم، حارم 1 مم، إدلب المدينة 0.5 مم، أريحا 0.4 مم، البارة 3 مم، سرمدا 1مم، المعرة 0.7 مم، خان شيخون 1 مم.

الحسكة:

المالكية 6 مم، الزهيرية 5 مم، هيمو 4 مم، عامودا 1.5 مم، القحطانية 5 مم، القامشلي 5 مم، اليعربية 9 مم، الدرباسية 6.5 مم، الجوادية 13 مم، أبو قصايب 6 مم، تل حميس 4 مم، تل براك 3 مم، رأس العين 3 مم، تل علو 7 مم، مدينة الحسكة 6 مم، مبروكة 4 مم، تل تمر 3 مم، ابو راسين 5.5 مم، تل بيدر 3 مم، العريشة 2 مم، مركدة 10 مم.

دير الزور

دير الزور المدينة 1.6 مم.

ويكون الطقس خلال نهار اليوم الجمعة حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية، بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء الفرصة لهطل أمطار خفيفة فوق المناطق الساحلية، والجزيرة، وأجزاء من المنطقة الوسطى، والجنوبية، مع تساقط خفيف للثلوج، فوق مرتفعات القلمون.