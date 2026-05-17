زراعة القنيطرة تطلق حملة لمكافحة حشرة السونة في حقول القمح والشعير

القنيطرة-سانا

أطلقت مديرية زراعة القنيطرة، اليوم الأحد، حملة لمكافحة حشرة السونة في عدد من مناطق المحافظة، ضمن الإجراءات المتخذة لحماية محصولي القمح والشعير خلال الموسم الزراعي الحالي.

وتنفذ الحملة عبر كوادر مديرية الزراعة والوحدات الإرشادية، بعد رصد إصابات محدودة بحشرة السونة في بعض الحقول الزراعية، حيث تتم عمليات التحري والمتابعة بشكل يومي لتحديد المساحات المصابة والبدء بمكافحتها.

وأوضح المهندس محمد رحال المكلف بتسيير مديرية زراعة القنيطرة في تصريح لـ سانا، أن المديرية تتابع الحالة العامة للمحاصيل الزراعية، ولا سيما محصولي القمح والشعير باعتبارهما من المحاصيل الاستراتيجية في المحافظة، من خلال الكوادر الفنية والوحدات الإرشادية ودوائر الزراعة.

وأضاف رحال: إن الوحدات الإرشادية تقوم بعمليات التحري في ساعات الصباح الباكر للكشف عن الإصابات ضمن العتبة الاقتصادية، وترفع تقارير دورية حول المساحات المصابة، لتقوم دائرة الشؤون الزراعية والوقاية بتنفيذ حملة المكافحة المجانية للفلاحين باستخدام مبيدات آمنة ومتوفرة من وزارة الزراعة، مع إمكانية تأمين كميات إضافية عند الحاجة.

وأشار رحال، إلى أن نسبة الإصابة بحشرة السونة خلال الموسم الزراعي 2025 – 2026 تعد بسيطة مقارنة بالمواسم السابقة، مرجعاً ذلك إلى الظروف الجوية السائدة، مؤكداً استمرار حملة المكافحة لتشمل جميع المساحات المصابة على مستوى المحافظة.

يشار إلى أن حشرة السونة تتغذى على السنابل أثناء التشكل، وتسبب فشلاً في عقد السنبلة، كما تمتص عصارة الحبوب في الطور العجيني، فتنتج بذلك حبوب ضامرة، وتؤثر الإصابة على مواصفات الطحين.

وكانت مديرية زراعة القنيطرة نفذت في الـ27 من نيسان الماضي، جولة ميدانية على عدد من حقول القمح في المحافظة، بهدف متابعة واقع المحاصيل ورصد أي إصابات أو أمراض، ولا سيما حشرة السونة، وذلك ضمن خطة المتابعة الدورية للموسم الزراعي.