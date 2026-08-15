أنشطة ترفيهية وتعليمية لدعم الأطفال وتشجيعهم خلال مهرجان صيف حوران

درعا-سانا



شاركت مؤسسة “عيون درعا“، اليوم الجمعة، في مهرجان صيف حوران عبر فقرات ترفيهية وتعليمية موجهة للأطفال، بهدف رسم البسمة على وجوههم وتشجيعهم على الدراسة.



وأوضح محمد مسالمة، وهو متطوع في المؤسسة، في تصريح لـ سانا، أن المشاركة جاءت لإدخال الفرح إلى قلوب الأطفال وتشجيعهم على التعليم من خلال توزيع القرطاسية، ورسم الأقنعة والأشكال على وجوههم، إضافة إلى فعاليات ترفيهية وألعاب، وتعريفهم بجمال الخط العربي عبر كتابة أسمائهم على الأكواب.

هدايا وجوائز تشجيعية

بدورها، أشارت روان المصري، وهي متطوعة في المؤسسة، إلى أهمية المشاركة في مهرجان صيف حوران بالعديد من الأنشطة الموجهة للأطفال كالرسم والخط العربي، إضافة إلى توزيع الهدايا والجوائز التشجيعية، بهدف رسم البهجة والفرح على وجوههم بعد الظروف الصعبة التي مرّوا بها.

ويأتي مهرجان صيف حوران، الذي انطلقت فعالياته الإثنين الماضي، ضمن جهود إعادة تنشيط الحياة الثقافية والاجتماعية والتجارية في محافظة درعا.



وتعدّ “عيون درعا” مؤسسة غير ربحية مرخصة تعمل في محافظة درعا، وتقدم الدعم الإغاثي والتنموي للمجتمع، وتهدف إلى تحسين سبل العيش وتعزيز الاستقرار المجتمعي من خلال الإغاثة والتنمية والإعلام الهادف.