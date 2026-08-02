أجواء صيفية حارة في عموم سوريا وسديمية مغبرة في بعض المناطق

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة اليوم الأحد أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 3- 6 درجات مئوية في أغلب المناطق السورية، نتيجة تأثر البلاد بكتلة هوائية حارة تفرض موجة حر ضعيفة إلى متوسطة يستمر تأثيرها حتى منتصف الأسبوع الحالي لتبدأ بالتراجع اعتباراً من الأربعاء وتنحسر كلياً الخميس.

وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن الطقس خلال النهار يكون صيفياً حاراً وصحواً إلى شديد الحرارة، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، مع ظهور بعض السحب المتفرقة في بعض المناطق الساحلية والجنوبية.

وخلال الليل يستمر الجو معتدلاً بشكلٍ عام، ولطيفاً على المرتفعات الجبلية، مع نسبة رطوبة مرتفعة في المناطق الغربية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة تصل سرعتها إلى 50 كم/سا، وخاصةً في المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية الغربية والشرقية والجزيرة، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: