الداخلية توضح نتائج التحقيق في خلية لـ”داعش” بالقنيطرة وتعتذر لموقوفين ثبت عدم ارتباطهم به

دمشق-سانا



أصدرت وزارة الداخلية اليوم الخميس بياناً توضيحياً إلحاقاً ببيانها الصادر بتاريخ 9 آب 2026، والمتعلق بإلقاء القبض على خلية تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي في بلدة خان أرنبة بمحافظة القنيطرة، مؤكدةً التزامها بمبدأ الشفافية وإنفاذ القانون.



وأوضحت الوزارة أنه وبعد استكمال الإجراءات، أظهرت التحقيقات تورط المدعو مصعب خليل الشيخ، الملقب بـ«الصيني»، بقيادة الخلية، وتوليه سابقاً عدداً من المناصب القيادية في التنظيم، من بينها والي دمشق، وأمني دمشق، وعسكري الجنوب، وذلك تحت إمرة المدعو محمود شحادة علي، الملقب بـ«شداد»، كما بيّنت التحقيقات مشاركة كل من صهيب وائل الشيخ وموسى هاشم مصطفى في أنشطة مرتبطة بالتنظيم.



وأشارت الوزارة إلى أنه ونظراً لخطورة المعطيات المرتبطة بالخلية، جرى حينها توقيف عدد من الأشخاص للاشتباه بوجود صلة لهم بالمدعو المذكور، وذلك للتحقق من مدى ارتباطهم بالخلية وأنشطتها، وبعد استكمال التحقيقات، تبيّن عدم ثبوت تورط كل من: عادل عبد الله السعيد، ومحمد عادل السعيد، ومصطفى عادل السعيد، وبيان خالد المصري، وماهر عثمان الأسعد، وعامر إبراهيم السيد، في أي نشاط لصالح التنظيم، وأن صلتهم بالمدعو المذكور اقتصرت على روابط عائلية.



وأكدت الوزارة أن حماية حقوق المواطنين وصون كرامتهم، يمثلان جزءاً أصيلاً من مسؤوليتها، بالتوازي مع جهودها في مكافحة الإرهاب والجريمة، مقدمة اعتذارها إلى المذكورين وعائلاتهم عن فترة التوقيف والإجراءات الاحترازية التي اقتضتها مقتضيات التحقيق.



وجددت وزارة الداخلية التزامها بسيادة القانون، وحرصها على ضمان حقوق المواطنين، ومواصلة جهودها في حماية أمن الوطن وسلامة المجتمع.

