تأهيل الطريق المؤدي إلى الجسر الحربي بدير الزور لتسهيل حركة العبور والحد من ‏الازدحام

دير الزور-سانا

بدأت اليوم الخميس، أعمال تجهيز وتأهيل الطريق المؤدي إلى الجسر الحربي في دير ‏الزور من جهتي الدخول والخروج، وذلك بالتعاون بين مجلس المدينة ومديرية الخدمات ‏الفنية وشركة “ماكوم” للمقاولات، بهدف تسهيل حركة العبور والحد من الازدحام‎.‎

وأوضح رئيس دائرة الأشغال في مجلس مدينة دير الزور أحمد الحاج خضر لمراسل ‏سانا، أن الأعمال تشمل تسوية جسم الطريق الواصل من الجسر الحربي باتجاه ريف دير ‏الزور، وتنفيذ أعمال بقايا المقالع والرص والترطيب وفق المواصفات الفنية المطلوبة‎.‎

من جانبه، بين المدير التنفيذي لشركة “ماكوم” علي الحمادي في تصريح مماثل، أن ‏الشركة خصصت جزءاً من أرباحها لتنفيذ مبادرات خدمية تسهم في تحسين الجوانب ‏الخدمية للأهالي.

يذكر أن إدارة الهندسة العسكرية في وزارة الدفاع، باشرت في 8 تموز الماضي أعمال ‏تركيب الجسر الحربي ‏المعدني في مدينة دير الزور، بعد تسوية الموقع وتجهيز الأساسات ‏من قبل لجنة ‏الاستجابة الطارئة ممثلة بمديرية الخدمات الفنية، وجرى وضعه بالخدمة ‏في 12 منه، حيث تم افتتاحه بالتزامن مع الجسر الترابي في مدينة دير الزور، وذلك في ‏إطار ‏تنظيم حركة العبور بين المدينة ومنطقة الجزيرة بريف المحافظة.

وتم تخصيص الجسر الحربي للخروج من مدينة دير الزور، والجسر الترابي للدخول ‏إليها، بهدف تخفيف الازدحام، والحد من الأضرار التي قد تلحق بجسم الجسر‎.‎