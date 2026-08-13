تأهيل الطريق المؤدي إلى الجسر الحربي بدير الزور لتسهيل حركة العبور والحد من ‏الازدحام

دير الزور-سانا
بدأت اليوم الخميس، أعمال تجهيز وتأهيل الطريق المؤدي إلى الجسر الحربي في دير الزور من جهتي الدخول والخروج، وذلك بالتعاون بين مجلس المدينة ومديرية الخدمات الفنية وشركة “ماكوم” للمقاولات، بهدف تسهيل حركة العبور والحد من الازدحام.
وأوضح رئيس دائرة الأشغال في مجلس مدينة دير الزور أحمد الحاج خضر لمراسل سانا، أن الأعمال تشمل تسوية جسم الطريق الواصل من الجسر الحربي باتجاه ريف دير الزور، وتنفيذ أعمال بقايا المقالع والرص والترطيب وفق المواصفات الفنية المطلوبة.
من جانبه، بين المدير التنفيذي لشركة “ماكوم” علي الحمادي في تصريح مماثل، أن الشركة خصصت جزءاً من أرباحها لتنفيذ مبادرات خدمية تسهم في تحسين الجوانب الخدمية للأهالي.
يذكر أن إدارة الهندسة العسكرية في وزارة الدفاع، باشرت في 8 تموز الماضي أعمال تركيب الجسر الحربي المعدني في مدينة دير الزور، بعد تسوية الموقع وتجهيز الأساسات من قبل لجنة الاستجابة الطارئة ممثلة بمديرية الخدمات الفنية، وجرى وضعه بالخدمة في 12 منه، حيث تم افتتاحه بالتزامن مع الجسر الترابي في مدينة دير الزور، وذلك في إطار تنظيم حركة العبور بين المدينة ومنطقة الجزيرة بريف المحافظة.
وتم تخصيص الجسر الحربي للخروج من مدينة دير الزور، والجسر الترابي للدخول إليها، بهدف تخفيف الازدحام، والحد من الأضرار التي قد تلحق بجسم الجسر.