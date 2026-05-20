8 إصابات جراء 82 حريقاً وحادث سير في سوريا يوم أمس

دمشق-سانا

أصيب 8 أشخاص بجروح، جراء وقوع حرائق وحوادث سير في عموم سوريا، يوم أمس الثلاثاء، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على تلغرام بأن فرقه استجابت لـ 8 حوادث سير أسفرت عن إصابة 8 مدنيين، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم ثم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.

وجدد الدفاع المدني التأكيد على السائقين بضرورة تخفيف السرعة والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح، وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف المحمول.

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 74 حريقاً في عموم سوريا، 25 حريقاً، منها في المنازل والمحال التجارية، و49 حريقاً متفرقاً (أعشاب، وقمامة، وأسلاك كهربائية)، تم إخمادها دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين، واقتصرت أضرار هذه الحرائق على الخسائر المادية.

وشدد الدفاع المدني على ضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو المناطق الحراجية، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، لما قد تسببه من اندلاع حرائق كبيرة، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.

وأصيب 10 أشخاص بجروح واختناقات، جراء وقوع 71 حريقاً وحادثاً أمس الأول، استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.

