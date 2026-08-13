فرع دمشق وريفها لنقابة الأطباء البيطريين يناقش واقع المهنة والارتقاء بها

ريف دمشق-سانا

ناقش المؤتمر السنوي الأول لفرع دمشق وريفها لنقابة الأطباء البيطريين، اليوم الخميس، الواقع المهني والتنظيمي والعلمي للعمل البيطري، وأبرز التحديات التي تواجه الأطباء البيطريين، وسبل تطوير العمل النقابي والارتقاء بمستوى مهنة الطب البيطري، وذلك مبنى مديرية زراعة ريف دمشق.

وأوضح رئيس فرع نقابة الأطباء البيطريين في دمشق وريفها، يوسف كنعان في تصريح لـ سانا أن المؤتمر الذي شارك فيه 35 طبيباً وطبيبة بيطريين ركز على التحديات التي تواجه القطاع، ولا سيما واقع اللقاحات والمخابر وعمليات الاستيراد والتصدير وقطاع الدواجن، مشيراً إلى بحث الإشكالات المتعلقة باللقاحات البيطرية المستخدمة للوقاية من أمراض مثل الحمى القلاعية والجدري وسبل معالجتها.

حلول للتحديات التي تواجه الثروة الحيوانية

وبين كنعان أن المؤتمر سيتضمن مجموعة من التوصيات والمقترحات التي سترفع إلى الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الزراعة والهيئة العامة للمنافذ والجمارك، بهدف إيجاد حلول للتحديات التي تواجه الثروة الحيوانية، وتعزيز دور العمل البيطري.

من جهته أكد أمين سر نقابة الأطباء البيطريين المركزية محمد سليم بقاعي أن المؤتمر شكل محطة لمناقشة واقع العمل البيطري والوقوف على الإيجابيات والسلبيات المتعلقة بالجانب المهني والتنظيمي، مشيراً إلى أنه تمت مناقشة تنظيم معدلات القبول الجامعي، إضافة إلى أهمية تأهيل الأطباء البيطريين حديثي التخرج عبر دورات تدريبية متخصصة لتعزيز الجانب العملي والعلمي.

تبادل وجهات النظر

وتبادل عدد من الأطباء البيطريين وجهات النظر، بما يسهم في تطوير العمل البيطري وتعزيز دوره في حماية الثروة الحيوانية وتنميتها، مؤكدين أهمية المؤتمر في الوصول إلى مقترحات وحلول من شأنها الارتقاء بالمهنة.

ويأتي انعقاد المؤتمر ضمن سلسلة المؤتمرات التي تعقدها نقابة الأطباء البيطريين ‏في المحافظات السورية، لمناقشة واقع العمل البيطري، والخروج بمقترحات وتوصيات تسهم في تطوير المهنة والارتقاء ‏بالخدمات البيطرية‎.‎