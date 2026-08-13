أوقاف دمشق تطلق مشروع “أولو الألباب” لتعليم القرآن الكريم للأشخاص ‏ذوي الإعاقة ‏

دمشق-سانا
أطلقت مديرية أوقاف دمشق مشروع «أولو الألباب»، المخصص لتعليم القرآن الكريم لذوي الإعاقة البصرية والسمعية والكلامية والحركية، وذلك في مسجد القصور بحي التجارة بدمشق بحضور مفتي الجمهورية العربية السورية الشيخ أسامة عبد الكريم الرفاعي، ووزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري.
ويأتي المشروع في إطار جهود وزارة الأوقاف لتوسيع دائرة التعليم القرآني، وتهيئة برامج تعليمية متخصصة تراعي احتياجات ذوي الإعاقة، وتمكّنهم من تعلّم كتاب الله تعالى وحفظه وتلاوته، بما يعزز حضورهم ومشاركتهم في ميادين التعليم الشرعي والقرآني.
ويهدف المشروع إلى دمج هذه الفئة وتمكينها من التعليم الشرعي عبر تخصيص برامج تعليمية تراعي طبيعة واحتياجات الإعاقات المختلفة إضافة إلى لتعزيز حضورها ومشاركتها الفاعلة في الأنشطة الدينية والمجتمعية وإعداد معلمين متخصصين في طرق التعامل والتدريس الموجه لذوي الإعاقة.
يذكر أن مديرية أوقاف دمشق تستعد لإطلاق ” مخيم شام الرسول صلى الله عليه وسلم ” لطلاب الحلقات القرآنية التربوية في مساجد دمشق ويتضمن برامج هادفة، وأنشطة تفاعلية وترفيهية، ومساحات لتنمية المهارات وبناء الشخصية وتعزيز روح الفريق والمبادرة؛ في بيئة تجمع بين الإيمان والتربية والمتعة.