أوقاف دمشق تطلق مشروع “أولو الألباب” لتعليم القرآن الكريم للأشخاص ‏ذوي الإعاقة ‏

دمشق-سانا

أطلقت مديرية أوقاف دمشق مشروع «أولو الألباب»، المخصص لتعليم ‏القرآن الكريم لذوي الإعاقة البصرية والسمعية والكلامية والحركية، وذلك في ‏مسجد القصور بحي التجارة بدمشق بحضور مفتي الجمهورية العربية ‏السورية الشيخ أسامة عبد الكريم الرفاعي، ووزير الأوقاف محمد أبو الخير ‏شكري.‏

‏ ‏

ويأتي المشروع في إطار جهود وزارة الأوقاف لتوسيع دائرة التعليم القرآني، ‏وتهيئة برامج تعليمية متخصصة تراعي احتياجات ذوي الإعاقة، وتمكّنهم ‏من تعلّم كتاب الله تعالى وحفظه وتلاوته، بما يعزز حضورهم ومشاركتهم في ‏ميادين التعليم الشرعي والقرآني.‏

ويهدف المشروع إلى دمج هذه الفئة وتمكينها من التعليم الشرعي عبر ‏تخصيص برامج تعليمية تراعي طبيعة واحتياجات الإعاقات المختلفة إضافة ‏إلى لتعزيز حضورها ومشاركتها الفاعلة في الأنشطة الدينية والمجتمعية ‏وإعداد معلمين متخصصين في طرق التعامل والتدريس الموجه لذوي الإعاقة‏.‏

يذكر أن مديرية أوقاف دمشق تستعد لإطلاق ” مخيم شام الرسول صلى الله ‏عليه وسلم ” لطلاب الحلقات القرآنية التربوية في مساجد دمشق ويتضمن ‏برامج هادفة، وأنشطة تفاعلية وترفيهية، ومساحات لتنمية المهارات وبناء ‏الشخصية وتعزيز روح الفريق والمبادرة؛ في بيئة تجمع بين الإيمان ‏والتربية والمتعة.‏