هيئة العدالة الانتقالية: تأجيل محاكمة المتهم عبد الناصر ‏براقي إلى 27 آب للنطق بالحكم

دمشق-سانا‏

أعلنت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تأجيل محاكمة ‏المتهم عبد الناصر براقي إلى السابع والعشرين من شهر ‏آب الجاري، وذلك للنطق بالحكم النهائي‎.‎

وأوضحت الهيئة في بيان عبر قناتها على التلغرام اليوم ‏الإثنين، أن جهة الدفاع عن المتهم قدمت مذكرة خطية ‏مؤلفة من صفحتين، تُليت علناً خلال الجلسة، طالبت فيها ‏بالبراءة والشفقة والرحمة للمتهم، فيما كرر وكيل النيابة ‏العامة مطالبه السابقة بتجريم المتهم وفقاً للأدلة الموجودة ‏في ملف الدعوى‎.‎

وقالت الهيئة: إن المتهم أنكر الجرائم المنسوبة إليه، ‏والتمس من هيئة المحكمة الشفقة والرحمة والبراءة، ‏وبناءً على ما تقدم قررت هيئة المحكمة ختام المحاكمة ‏وتأجيل الجلسة إلى تاريخ 27 آب 2026 للنطق بالحكم ‏النهائي‎.‎

مصطفى: استكمال جميع مراحل المحاكمة

وفي هذا السياق أكد مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في ‏الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية المحامي رديف مصطفى ‏في تصريح صحفي، أن وصول الدعوى إلى مرحلة ‏حجزها للحكم، يعكس استكمال المحكمة لجميع مراحل ‏المحاكمة وفق الضمانات القانونية، وبعد تمكين جميع ‏الأطراف من تقديم دفوعهم وأدلتهم، بما يرسخ مبادئ ‏المحاكمة العادلة وسيادة القانون‎.‎

ولفت مصطفى إلى أن هذه المحاكمات تمثل خطوة مهمة ‏في ترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب وإنصاف ‏الضحايا، وتؤكد أن الفصل في قضايا الانتهاكات الجسيمة ‏يتم عبر القضاء المختص، وبالاستناد إلى الأدلة ‏والإجراءات القانونية، بما يعزز ثقة الضحايا والمجتمع ‏بمؤسسات العدالة‎.‎

وأشار مصطفى إلى أن إدارة المساءلة والمحاسبة تواصل ‏دعم المسار القضائي من خلال متابعة ملفات الانتهاكات ‏الجسيمة، وتقديم الدعم الفني والقانوني ضمن ‏اختصاصها، بما يسهم في تحقيق العدالة، وإنصاف ‏الضحايا، وترسيخ سيادة القانون في سوريا‎.‎

وتواصل وزارة العدل السورية والهيئة الوطنية للعدالة ‏الانتقالية عملها ضمن مسار ‏المحاسبة القضائية، لضمان ‏عدم إفلات مرتكبي الانتهاكات خلال حكم النظام ‏البائد ‏من العقاب، في إطار ترسيخ سيادة القانون وتحقيق ‏العدالة للشعب ‏السوري‎. ‎