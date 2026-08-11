فرن جديد بطاقة 3500 كغ يومياً يدخل الخدمة في اللطامنة

حماة-سانا

بدأت اليوم الثلاثاء عمليات التشغيل التجريبي لفرن جديد في مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي الغربي، بطاقة إنتاجية تبلغ 3500 كغ يومياً، بهدف تأمين مادة الخبز للأهالي العائدين إلى المدينة، وذلك بالتعاون بين منظمة الإغاثة الإسلامية والمؤسسة السورية للمخابز.

تشغيل تجريبي بطاقة 600 كغ بالساعة

وبيّن رئيس مجلس مدينة اللطامنة محمد هلال لمراسل سانا، أن الطاقة الإنتاجية للفرن تبلغ 600 كغ في الساعة، بما يلبي احتياجات الأهالي، موضحاً أن الفرن القديم بطاقة 3000 كغ يومياً لم يكن يغطي حاجة السكان، ما كان يضطر بعضهم إلى التوجه للمدن والبلدات المجاورة لتأمين الخبز.

وأوضح هلال أن الفرن الجديد يضم خط إنتاج متكاملاً ومجموعة توليد كهربائية، ويجري حالياً تشغيله تجريبياً ومعايرة خط الإنتاج واستدراك أي عيوب فنية، تمهيداً لتقييم أدائه وتسليمه إلى فرع المؤسسة السورية للمخابز في حماة.

يذكر أن فرع المؤسسة السورية للمخابز في محافظة حماة وبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، افتتح الأحد الماضي مخبز حماة الثاني بعد انتهاء أعمال إعادة التأهيل والصيانة التي استمرت عدة أشهر.