مديرية نقل ريف دمشق تنجز أكثر من 19 ألف معاملة خلال تموز

ريف دمشق-سانا‏

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أنجزت مديرية النقل في محافظة ريف دمشق، خلال تموز الماضي، أكثر من 19 ألف معاملة وإجراء، شملت تسجيل المركبات ونقل ‏الملكية وتجديد رخص السير والفحوص الفنية، وغيرها من الخدمات المقدمة للمواطنين.‏

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وأكد مدير مديرية النقل في ريف دمشق سامر جغصي، في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن عدد معاملات نقل ملكية المركبات بيعاً ‏وشراءً بلغ 5414 معاملة، فيما سجلت المديرية 3210 مركبات مسجلة تجربة، و1544مركبات لأول مرة.‏

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وأشار جغصي إلى أن معاملات تجديد رخص السير بلغت 2919 معاملة، في حين بلغت الخاصة برخص السير بدل ضائع ‌‏287، إضافة إلى 15 تبديل لوحات بسبب فقدان رخصة السير أو اللوحة، و12 إعادة مركبة إلى السير.‏

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وبيّن مدير مديرية النقل أن عدد معاملات الفحص الفني لمتابعة إجراء معاملة أخرى بلغ 3454، إضافة إلى 300 فحص فني ‏لمركبات محجوزة، و63 فحصاً فنياً دورياً.‏

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ولفت جغصي إلى أن المديرية أنجزت، خلال الشهر ذاته، 1363 معاملة مطابقة وكالة، و170 نقل ملكية بموجب حكم قضائي، و70 ‏نقل ملكية عن طريق الإرث، إلى جانب 119 وضع إشارة و12 وضع رهن.‏

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ووفق جغصي، شملت الأعمال المنجزة 28 معاملة تغيير فئة، و147 إحالة إلى قسم الشرطة، إضافة إلى 92 إجراء إيقاف عن السير.‏

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وأكد جغصي مواصلة مديرية النقل في ريف دمشق تقديم خدماتها للمواطنين وإنجاز معاملاتهم وفق الإجراءات المعتمدة، والعمل على ‏تنظيم وتسهيل حركة المراجعين بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة والارتقاء بواقع العمل في المديرية.‏

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وكانت مديرية النقل في محافظة ريف دمشق أنجزت، خلال النصف الأول من العام الجاري، أكثر من 130 ألف معاملة، شملت ‏مختلف الخدمات المتعلقة بتسجيل المركبات، ونقل الملكية، وتجديد رخص السير، والفحوص الفنية، وغيرها من الخدمات المقدمة ‏للمواطنين.‏

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