ريف دمشق-سانا
أنجزت مديرية النقل في محافظة ريف دمشق، خلال تموز الماضي، أكثر من 19 ألف معاملة وإجراء، شملت تسجيل المركبات ونقل الملكية وتجديد رخص السير والفحوص الفنية، وغيرها من الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد مدير مديرية النقل في ريف دمشق سامر جغصي، في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن عدد معاملات نقل ملكية المركبات بيعاً وشراءً بلغ 5414 معاملة، فيما سجلت المديرية 3210 مركبات مسجلة تجربة، و1544مركبات لأول مرة.
وأشار جغصي إلى أن معاملات تجديد رخص السير بلغت 2919 معاملة، في حين بلغت الخاصة برخص السير بدل ضائع 287، إضافة إلى 15 تبديل لوحات بسبب فقدان رخصة السير أو اللوحة، و12 إعادة مركبة إلى السير.
وبيّن مدير مديرية النقل أن عدد معاملات الفحص الفني لمتابعة إجراء معاملة أخرى بلغ 3454، إضافة إلى 300 فحص فني لمركبات محجوزة، و63 فحصاً فنياً دورياً.
ولفت جغصي إلى أن المديرية أنجزت، خلال الشهر ذاته، 1363 معاملة مطابقة وكالة، و170 نقل ملكية بموجب حكم قضائي، و70 نقل ملكية عن طريق الإرث، إلى جانب 119 وضع إشارة و12 وضع رهن.
ووفق جغصي، شملت الأعمال المنجزة 28 معاملة تغيير فئة، و147 إحالة إلى قسم الشرطة، إضافة إلى 92 إجراء إيقاف عن السير.
وأكد جغصي مواصلة مديرية النقل في ريف دمشق تقديم خدماتها للمواطنين وإنجاز معاملاتهم وفق الإجراءات المعتمدة، والعمل على تنظيم وتسهيل حركة المراجعين بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة والارتقاء بواقع العمل في المديرية.
وكانت مديرية النقل في محافظة ريف دمشق أنجزت، خلال النصف الأول من العام الجاري، أكثر من 130 ألف معاملة، شملت مختلف الخدمات المتعلقة بتسجيل المركبات، ونقل الملكية، وتجديد رخص السير، والفحوص الفنية، وغيرها من الخدمات المقدمة للمواطنين.
مديرية نقل ريف دمشق تنجز أكثر من 19 ألف معاملة خلال تموز
ريف دمشق-سانا