وزير الداخلية: صدور أحكام إعدام مرتكبي جرائم بحق الشعب السوري خطوة ‏تاريخية لإنصاف الضحايا ‏

دمشق-سانا‏

أكد وزير الداخلية أنس خطاب أن العدالة انتصرت اليوم لضحايا الجرائم ‏والانتهاكات التي ارتُكبت بحق السوريين‎.‎

وقال الوزير خطاب في تدوينة على منصة “إكس”، اليوم الثلاثاء: “مباركٌ للشعب ‏السوري صدور أول أحكام الإعدام بحق مرتكبي هذه الجرائم، في خطوة تاريخية ‏على طريق إنصاف الضحايا، ومحاسبة المسؤولين عنها”‌‎.‎

وأضاف: ماضون في ملاحقة كل من تورط في هذه الجرائم، حتى ينال جزاءه ‏العادل‎.‎

وقضت محكمة الجنايات الرابعة‎ ‎بدمشق، في وقت سابق اليوم، بإعدام رأس النظام ‏البائد المجرم الفار بشار الأسد، وعاطف نجيب، وبقية المجرمين الفارين ماهر ‏حافظ الأسد، فهد جاسم الفريج، محمد أيمن عيوش، لؤي علي العلي، قصي إبراهيم ‏ميهوب، وفيق صالح ناصر، وطلال فارس العيسمي‎.‎