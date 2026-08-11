وزير الداخلية: صدور أحكام إعدام مرتكبي جرائم بحق الشعب السوري خطوة ‏تاريخية لإنصاف الضحايا ‏

دمشق-سانا
أكد وزير الداخلية أنس خطاب أن العدالة انتصرت اليوم لضحايا الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت بحق السوريين.
وقال الوزير خطاب في تدوينة على منصة “إكس”، اليوم الثلاثاء: “مباركٌ للشعب السوري صدور أول أحكام الإعدام بحق مرتكبي هذه الجرائم، في خطوة تاريخية على طريق إنصاف الضحايا، ومحاسبة المسؤولين عنها”.
وأضاف: ماضون في ملاحقة كل من تورط في هذه الجرائم، حتى ينال جزاءه العادل.
وقضت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق، في وقت سابق اليوم، بإعدام رأس النظام البائد المجرم الفار بشار الأسد، وعاطف نجيب، وبقية المجرمين الفارين ماهر حافظ الأسد، فهد جاسم الفريج، محمد أيمن عيوش، لؤي علي العلي، قصي إبراهيم ميهوب، وفيق صالح ناصر، وطلال فارس العيسمي.