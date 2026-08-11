وزير الداخلية: صدور أحكام إعدام مرتكبي جرائم بحق الشعب السوري خطوة ‏تاريخية لإنصاف الضحايا ‏

معالي وزير الداخلية السيد أنس خطاب وزير الداخلية: صدور أحكام إعدام مرتكبي جرائم بحق الشعب السوري خطوة ‏تاريخية لإنصاف الضحايا ‏

دمشق-سانا‏

أكد وزير الداخلية أنس خطاب أن العدالة انتصرت اليوم لضحايا الجرائم ‏والانتهاكات التي ارتُكبت بحق السوريين‎.‎

وقال الوزير خطاب في تدوينة على منصة “إكس”، اليوم الثلاثاء: “مباركٌ للشعب ‏السوري صدور أول أحكام الإعدام بحق مرتكبي هذه الجرائم، في خطوة تاريخية ‏على طريق إنصاف الضحايا، ومحاسبة المسؤولين عنها”‌‎.‎

وأضاف: ماضون في ملاحقة كل من تورط في هذه الجرائم، حتى ينال جزاءه ‏العادل‎.‎

وقضت محكمة الجنايات الرابعة‎ ‎بدمشق، في وقت سابق اليوم، بإعدام رأس النظام ‏البائد المجرم الفار بشار الأسد، وعاطف نجيب، وبقية المجرمين الفارين ماهر ‏حافظ الأسد، فهد جاسم الفريج، محمد أيمن عيوش، لؤي علي العلي، قصي إبراهيم ‏ميهوب، وفيق صالح ناصر، وطلال فارس العيسمي‎.‎

مديرية أمن دمشق تلقي القبض على طبيب مجرم في مشفى تشرين خلال حقبة النظام البائد متورط بتصفية معتقلين
وزير المالية يبحث مع القائم بأعمال السفارة القطرية بدمشق المشاريع الاستثمارية المشتركة
وزارة الخارجية: لا صحة لوجود أي إجراءات أو تعديلات على دخول الوافدين إلى سوريا
هيئة التخطيط والإحصاء السورية وبرنامج الأغذية العالمي يوقعان مذكرة تفاهم بخصوص تنفيذ مسح
“فرق تجمع دمشق” تفتتح منافسات المرحلة الأولى من البطولة الوطنية لعلوم الروبوت
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك