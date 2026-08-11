محافظ ريف دمشق: أحكام الإعدام بحق مرتكبي الجرائم بحق الشعب ‏السوري انتصار للعدالة ‏

محافظ ريف دمشق السيد عامر الشيخ محافظ ريف دمشق: أحكام الإعدام بحق مرتكبي الجرائم بحق الشعب ‏السوري انتصار للعدالة ‏

ريف دمشق-سانا‏

أكد محافظ ريف دمشق، عامر الشيخ، أن صدور أحكام الإعدام بحق ‏مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري يمثل انتصاراً حقيقياً للعدالة، ‏وإنصافاً لدماء الشهداء وحقوق الضحايا.‏

وقال محافظ ريف دمشق، في تصريح له اليوم الثلاثاء، نشرته قناة ‏محافظة ريف دمشق على التلغرام: إن العدالة اليوم تؤكد أن زمن ‏الإفلات من العقاب قد انتهى، وأن كل من ارتكب جرماً بحق السوريين ‏سيواجه المساءلة، في انتصار لحق المظلومين ولقيم الثورة التي نادت ‏بالحرية والكرامة والعدالة.‏

وكانت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق قضت اليوم الثلاثاء بإعدام رأس ‏النظام البائد المجرم الفار بشار الأسد، وعاطف نجيب وبقية المجرمين ‏الفارين ماهر حافظ الأسد، فهد جاسم الفريج، محمد أيمن عيوش، لؤي ‏علي العلي، قصي إبراهيم ميهوب، وفيق صالح ناصر، وطلال فارس ‏العيسمي.‏

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