محافظ ريف دمشق: أحكام الإعدام بحق مرتكبي الجرائم بحق الشعب ‏السوري انتصار للعدالة ‏

ريف دمشق-سانا
أكد محافظ ريف دمشق، عامر الشيخ، أن صدور أحكام الإعدام بحق مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري يمثل انتصاراً حقيقياً للعدالة، وإنصافاً لدماء الشهداء وحقوق الضحايا.
وقال محافظ ريف دمشق، في تصريح له اليوم الثلاثاء، نشرته قناة محافظة ريف دمشق على التلغرام: إن العدالة اليوم تؤكد أن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى، وأن كل من ارتكب جرماً بحق السوريين سيواجه المساءلة، في انتصار لحق المظلومين ولقيم الثورة التي نادت بالحرية والكرامة والعدالة.
وكانت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق قضت اليوم الثلاثاء بإعدام رأس النظام البائد المجرم الفار بشار الأسد، وعاطف نجيب وبقية المجرمين الفارين ماهر حافظ الأسد، فهد جاسم الفريج، محمد أيمن عيوش، لؤي علي العلي، قصي إبراهيم ميهوب، وفيق صالح ناصر، وطلال فارس العيسمي.