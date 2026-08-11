الحرارة أعلى من معدلاتها والأجواء سديمية في بعض مناطق سوريا

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع في أغلب المناطق السورية، لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي /2-5/ درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم الثلاثاء، صيفياً حاراً نسبياً إلى حار، وبين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وسديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وخلال الليل يكون الجو معتدلاً، مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية والشمالية الغربية والجنوبية الغربية، واحتمال لتشكل ضباب خفيف في أجزاء من المنطقة الوسطى وبعض المناطق الساحلية الشمالية وبعض المناطق الشمالية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية في المناطق الشرقية والبادية وغربية إلى جنوبية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة تنشط خلال ساعات بعد الظهر والمساء، وخاصةً على المنطقة الوسطى والجنوبية والجزيرة لتتجاوز سرعة الهبات 50كم/سا، وتؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في بعض المناطق الداخلية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: