أفراد خارجون عن القانون يعتدون على مبنى إدارة منطقة عين العرب في ريف حلب

حلب-سانا

اعتدى عدد من الأفراد الخارجين عن القانون على مبنى إدارة منطقة عين العرب في ريف محافظة حلب.

وذكرت مديرية إعلام حلب في قناتها على تلغرام اليوم الإثنين، أن الاعتداء على مبنى إدارة منطقة عين العرب تبعه تعزيز انتشار قوات الأمن الداخلي لملاحقة المعتدين، وضبط الأمن والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة في المدينة.

وأشارت المديرية إلى أن قيادة الامن الداخلي في محافظة حلب أعلنت عن فرض حظر تجوال مؤقت في مدينة عين العرب ” كوباني” حتى اشعار اخر، وذلك حرصاً على سلامة المواطنين وحفاظاً على الامن والاستقرار.

وأهابت قيادة الامن الداخلي بالمواطنين الالتزام بالتعليمات الصادرة والتعاون مع العناصر الامنية.