الطوارئ تحذّر من كتلة هوائية حارة في سوريا من الثلاثاء إلى الخميس

دمشق-سانا



حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من كتلة هوائية حارة تتقدم نحو سوريا، اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل 11 آب، لتفرض طقساً صيفياً حاراً على المناطق الداخلية والشرقية والجزيرة.



وأوضحت الوزارة أن درجات الحرارة ستكون أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، ويكون الطقس حاراً حتى يوم الخميس، على أن تبدأ الكتلة الهوائية الحارة بالتراجع يوم الجمعة، وتنحسر بشكل كامل يوم السبت 15 آب، متوقعة ألا تصل درجات الحرارة إلى قيم تُصنّف كموجة حر صريحة.

ونصحت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في الوزارة بما يلي:

▪️عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال أوقات الذروة من الساعة 11.00 صباحاً حتى الساعة 5.00 مساءً.

▪️شرب كميات وفيرة من المياه.

▪️التقليل من المشروبات التي تحوي الكافيين والمشروبات الغازية.

▪️التقليل من تناول الأطعمة الدسمة، والتأكد من سلامة الأطعمة التي تفسد بشكل سريع، والتأكد من مصادر الطعام والابتعاد عن الأغذية المكشوفة.

▪️الامتناع عن إشعال النيران في الحقول الزراعية والمناطق الحراجية والغابات وقرب الخيم.

▪️الامتناع عن ترك المواد القابلة للاشتعال تحت أشعة الشمس المباشرة.

▪️الامتناع عن رمي أعقاب السجائر من نوافذ السيارات وقرب الأعشاب اليابسة وفي المناطق الحراجية ومناطق الغابات.

▪️التأكد من التوصيلات الكهربائية وخاصة منظومات الطاقة الشمسية.

▪️الحذر من الأفاعي والعقارب في المناطق الحراجية والحقول الزراعية.

▪️تجنب التنقل والسفر الطويل بين المناطق خلال أوقات الذروة، مع ضرورة وجود أسطوانة إطفاء حريق صالحة للاستعمال وسهولة الوصول إليها في السيارات.

▪️الامتناع عن ترك أشخاص، حيوانات أليفة، أطعمة، مواد قابلة للاشتعال في السيارات المغلقة تحت أشعة الشمس والتي تؤدي إلى أضرار كبير.

▪️الامتناع عن السباحة في الأماكن غير المخصصة لذلك (السدود والبحيرات وأقنية الري والأنهار جميعها خطرة وغير مخصصة للسباحة)، مع ضرورة وجود معدات الأمن والسلامة (طوق نجاة- حبل مساعد) أثناء السباحة في الأماكن المخصصة.

▪️وضع أوعية ماء نظيفة على الشرفات وفي الأماكن التي ترتادها الحيوانات البرية كالطيور والقطط لتجنب نفوقها، إضافة لعدم طردها من الظل.